Khai mạc Hội thao hè tỉnh Bình Dương năm 2024

Đại biểu chụp hình lưu niệm với các đơn vị tham dự Lễ khai mạc

Đến dự Lễ Khai mạc có bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương; ông Cao văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Tổ chức Hội thao; ông Quách Trung Nguyên, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Phan Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương; Thượng tá Nguyễn Thế Minh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương; ông Cao Sỹ Hồng Quang, Uỷ viên BCH Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam; Võ sư Hồ Văn Tường, Trưởng môn phái Võ lâm Tân Khánh Bà Trà…

Hội thao hè năm nay thu hút 275 vận động viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia. Các em tranh tài ở môn Kéo co và Bơi lội. Theo đó, môn Kéo co thi đấu gồm các nhóm tuổi: Nhóm tiểu học (đến 11 tuổi), nhóm trung học cơ sở (đến 15 tuổi), nhóm trung học phổ thông (đến 18 tuổi); môn Bơi lội, nhóm I (từ 7 - 9 tuổi), nhóm II (từ 10 - 11 tuổi), nhóm III (từ 12 - 13 tuổi), nhóm IV (ừ 14 - 15 tuổi), thi đấu ở 2 nội dung: Bơi tự do và bơi ếch.

Ngay sau Lễ khai mạc, các em sẽ thi đấu môn kéo co và ngày 9-8 thi đấu môn Bơi lội tại Hồ Bơi Cộng Đồng 1 (Trung tâm Thể dục Thể thao Cộng Đồng, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hội thao hè là sự kiện thể thao thường niên, được tỉnh Bình Dương tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em học sinh có dịp tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao sau thời gian học tập và rèn luyện. Đặc biệt, đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2030, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao trong trường học cũng như phát triển phong trào thể thao tỉnh nhà.

Những hình ảnh tại Lể khai mạc:

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thao

Đại biểu và BTC giải chụp hình lưu niệm tại Lễ Khai mạc Hội thao

Thượng tá Nguyễn Thế Minh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thao

Các đơn vị đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia Hội thao

Đại diện lực lượng Vận động viên đọc tuyên thệ tại Lễ Khai mạc Hội thao

CAO TƯỜNG