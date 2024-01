Jadon Sancho dự bị, Youssoufa Moukoko đá chính?

Youssoufa Moukoko hy vọng được đá chính lần đầu tiên mùa này

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân Darmstadt trong trận đầu tiên năm 2024 giúp cho HLV Edin Terzic giảm được áp lực rất lớn về tình trạng bất ổn trong nội bộ Borussia Dortmund. Tuy nhiên, chiến thắng này đang khiến HLV 41 tuổi đau đầu trong việc bố trí đội hình xuất phát cho chuyến làm khách thứ hai liên tiếp, gặp Cologne.

Marco Reus ghi bàn sau pha kiến tạo của tân binh Jadon Sancho. Bàn thắng nói lên nhiều yếu tố. Sancho nhanh chóng thể hiện được sự hòa nhập với đội bóng cũ sau 2,5 năm chia tay. Reus ghi bàn để chấm dứt những đồn đoán về chuyện anh nổi loạn chống lại HLV Terzic. Tiền đạo vào sân thay người Youssoufa Moukoko đã ghi bàn thắng thứ hai trong mùa giải này dù chưa được đá chính trận nào.

Ông Terzic nói về kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với Cologne. Sancho tuy tạo được dấu ấn ngay trong lần đầu trở lại Dortmund nhưng thể lực và cảm giác bóng chưa tốt do nghỉ thi đấu quá lâu ở Manchester United nên không có mặt ở đội hình xuất phát. Reus và Mats Hummels đều bị cảm và chỉ mới quay trở lại tập luyện nên khó có mặt ngay từ đầu. Do Niklas Sule vẫn chưa có sự cải thiện thể lực nên đội trưởng Emre Can tiếp tục được kéo xuống đá trung vệ ở trận đấu này.

Ông Terzic vừa khen ngợi Moukoko tập luyện rất nỗ lực trong thời gian qua và có được bàn thắng. Rất có thể, tiền đạo trẻ này sẽ được đá chính lần đầu tiên mùa này (mùa trước đá chính 11 trận). HLV 41 tuổi cho biết Moukoko có thể chơi trên hàng công với Niklas Fullkrug. Tiền đạo tuyển thủ Đức đã 4 trận liên tiếp không ghi bàn, 8 trận gần nhất chỉ có 1 bàn thắng nhưng vẫn tiếp tục được bố trí đá trung phong ngay từ đầu. Sự có mặt của Moukoko giàu tốc độ sẽ thu hút hậu vệ Colgone, giúp Fullkrug có nhiều không gian hơn trong vòng cấm để giải cơn hạn bàn thắng.

Khả năng giành chiến thắng của Dortmund ở trận đấu này là khá cao. Thứ nhất là Vàng đen ít nhiều tìm lại được phong độ tốt ở trận đầu năm 2024. Thứ hai là chủ nhà Cologne đang đứng áp chót bảng xếp hạng và bị cấm chuyển nhượng nên không có được sự bổ sung lực lượng như Dortmund. Bên cạnh Sancho, một cầu thủ tân binh khác của ông Terzic là Ian Maatsen đá trọn vẹn 90 phút ở trận thắng Darmstadt.

HOÀNG HƯNG