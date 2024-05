Italian Open (Rome Masters): Danielle Collins tiếp tục rạng rỡ ở mùa giải “cháy lửa lần cuối”, lọt vào BK đấu Aryna Sabalenka

Collins lọt vào bán kết

Danielle Collins vừa mới đánh bại “Mẹ đơn thân” Victoria Azarenka (Belarus, hạng 24 WTA) - với chiến thắng rất áp đảo là 6-4 và 6-3, chỉ sau 1 tiếng 45 phút đồng hồ.

Cô gái đến từ Florida này hiện đã thắng tới 19/20 trận đấu gần đây nhất, và cô vẫn đang trong trạng thái “đỉnh phong” khi “hát khúc thánh ca cuối cùng”!

“Tôi muốn kết thúc với thành công rực rỡ. Tôi muốn bước ra ngoài sân đấu và chơi thứ quần vợt hay nhất, là vì tôi không muốn thể hiện thứ quần vợt tồi tệ, đương nhiên là như vậy”.

“Nhưng thật không may, điều đó đôi khi vẫn xảy ra. Điều quan trọng nhất với tôi, tôi có cảm giác giống như là bản thân tôi đã có mọi thứ trong tư cách một VĐV”, Collins tâm sự.

Nhưng ngay phía trước Collins, trong trận đấu bán kết 2 dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 rạng sáng mai, thứ Sáu 17-5, là “cả một tòa núi cao” mang cái tên Aryna Sabalenka.

Trong quá khứ, Sabalenka đã “hủy diệt” Collins ở cả 5 lần đối mặt, lần lượt ở US Open 2018, Wuhan 2019, US Open 2021, US Open 2022 và tại giải Madrid Open mới đây.

Khi hướng về trận đấu đầy thách thức sắp sửa diễn ra, Collins vẫn rạng rỡ cho biết: “Thật là bổ ích, vì bạn trải qua những giai đoạn bạn có thể tiến 3 bước và lùi 4 bước trong vài tuần”.

“Nó cũng giống như là... thị trường chứng khoán vậy. Đôi khi nó leo lên đỉnh với màu xanh mượt mà và đôi khi nó trượt dốc với màu đỏ rất kinh khủng”, Collins hào hứng ví von.

“Vì thế, thật tuyệt vời khi tôi được thư giãn khi vừa bắt tay leo lên đỉnh núi, vì không phải là lúc nào cũng như vậy”, Collins tiếp tục chia sẻ đầy phấn khích.

“Bạn phải thật sự tự thấy hạnh phúc với bản thân trong những khoảnh khắc như thế này, vì không phải lúc nào mọi việc cũng sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy!”.

Trong trận bán đơn nữ 2, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay, “Nữ hoàng WTA” - Iga Swiatek sẽ tái ngộ Coco Gauff (Mỹ, hạng 3 WTA) trong cuộc đối đầu có lịch sử thế 1 chiều khác.

Trong quá khứ, tay vợt trẻ 22 tuổi người Ba Lan đã 10 lần đối đầu với đối thủ trẻ mới chỉ 20 tuổi người Mỹ, và Swiatek thắng đến 9 trận đấu trong số này.

Lần duy nhất, Gauff “vùng vẫy” đào thoát khỏi thất bại, là kết quả cô thắng 7-6 (7-2), 3-6, và 6-4 ở bán kết Cincinnati Open hồi năm ngoái.

Trong lần đối đầu gần đây nhất, tại vòng bảng WTA Finals 2023, Swiatek vẫn còn đầy uy thế và đã đánh bại đối thủ với điểm số thuyết phục sau 2 ván đấu là 6-0 và 7-5.

Đối phó với đối thủ đánh bại mình 9/10 lần đối đầu, Gauff đang rất cố tỉnh táo và lạc quan: “Đây cảm giác giống như là khởi đầu mới cho bản thân tôi vậy”.

“Đây mới là lần đầu tiên tôi thi đấu với cô ấy ở trên mặt sân đất nện, kể từ kỳ Roland Garros hổi năm ngoái, tôi đang cảm giác như là tôi trở thành một tay vợt rất khác”.

“Tôi đang bước đến những trận đấu này với rất nhiều sự tự tin. Nếu tôi có thể bước vào trận đấu như tôi đã làm trong trận đấu với Zhang, thắng hay thua, tôi cũng rất tự hào”.

Đ.Hg.