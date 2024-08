HLV Flick đứng sau sự hồi sinh của Lewandowski?

Robert Lewandowski mừng sinh nhật thứ 36 trong tuần này bằng bàn thứ 3 sau 2 trận La Liga.

Lewandowski tiếp nối cú đúp trong chiến thắng trước Valencia ở ngày khai màn bằng bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Barca trước Athletic Bilbao vào thứ Bảy. Diễn biến này không khỏi khiến giới quan sát liên tưởng đến tuyên bố đầy tự tin của ngôi sao người Ba Lan trong mùa hè, khi tin chắc sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn mùa giải trước nhờ được chơi dưới quyền tân HLV Flick - người anh tin hiểu rất rõ, từng tận hưởng thành công cùng nhau tại Bayern Munich.

Lewandowski là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Barca mùa giải trước, kết thúc giải với 26 bàn sau 49 trận - bao gồm với 19 bàn tại La Liga sau 35 lần ra sân. Mặc dù vậy, hiệu suất đó kém xa so với thành tích ghi 33 bàn sau 46 trận ở mùa giải đầu tiên của chân sút kỳ cựu người Ba Lan tại Tây Ban Nha, một phần là do bị ảnh hưởng bởi nhiều chấn thương. Nhưng tiền đạo này có lý do tự tin sẽ cải thiện dưới quyền tân HLV Flick - người từng có gần 2 mùa giải dẫn dắt Bayern, từ 2019-21, thời điểm chứng kiến Lewandowski ghi 50 bàn sau 47 trận (mùa 2019-20, là thành tích cao nhất của anh cho Hùm xám) và 48 bàn sau 40 trận (mùa 2020-21, cũng là hiệu suất bàn thắng cao nhất).

HLV Hansi Flick rất thông hiểu Lewandowski rõ ràng là điều tốt cho Barcelona.

Giờ đây, HLV Flick cũng dành lời ca ngợi Lewandowski sau khởi đầu ấn tượng tại La Liga mùa giải mới: “Tôi biết rất rõ Robert, tôi từng làm việc với cậu ấy. Robert chơi rất tốt khi không có bóng. Cậu ấy biết cách gây sức ép lên hàng thủ đối phương và nhờ đó chúng tôi luôn nhận bóng rất cao. Điều đó tốt cho lối chơi của chúng tôi. Robert là một cầu thủ chuyên nghiệp thực sự, cậu ấy đang nỗ lực rèn luyện thể lực. Với tôi, khi Robert khỏe mạnh, khi cậu ấy tích cực, điều đó giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Cậu ấy biết cách ghi bàn cả khi chịu áp lực”.

Barca dẫn trước nhờ Lamine Yamal nhưng Athletic đã san bằng tỷ số trước giờ nghỉ giải lao thông qua quả phạt đền của Oihan Sancet. Lewandowski đã 2 lần dứt điểm chạm khung gỗ và chứng kiến ​​một cú sút khác bị Alex Padilla cản phá xuất sắc, trước khi anh ghi bàn thắng quyết định chiến thắng ở phút 75. “Chúng tôi cần bàn thắng thứ 2 này, Robert đã có cơ hội và cậu ấy đã nắm bắt được”, HLV Flick nói thêm. “Ghi bàn là công việc của cậu ấy và thường thì cậu ấy luôn làm rất tốt trong nhiều năm nay, không chỉ năm nay. Tất nhiên, đặc biệt là trong hiệp một, Robert có thể ghi một hoặc hai bàn. Nhưng, cuối cùng, đây là một cầu thủ ghi bàn, một tiền đạo ghi bàn. Bàn thắng thứ 2 mang tính quyết định, 3 điểm, hoàn hảo!”.

Lewandowski tỏa sáng để đảm bảo cho HLV Flick có một khởi đầu hoàn hảo cùng Barca khi giành được 6 điểm sau 2 trận đấu. “Tôi nghĩ rằng cải thiện luôn là điều tốt”, Flick nói về khởi đầu chiến dịch của đội. “Đó là những gì tôi đã nói với toàn đội. Mỗi trận đấu là một bước tiến, vì vậy chúng tôi muốn làm tốt hơn, đây là những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi phân tích trận đấu, xem chúng tôi có thể làm tốt hơn ở đâu cho trận đấu tiếp theo”.

THANH TUẤN