HLV Edin Terzic cảnh giác Harry Kane

HLV Edin Terzic trò chuyện với Harry Kane sau trận lượt đi ở sân Signal Iduna

HLV Edin Terzic luôn đau đáu về hàng tấn công của Borussia Dortmund kể từ khi Erling Haaland rời đội vào mùa hè 2022. Những sự bổ sung của ông trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè đều không thành công. Ông đưa Sebastien Haller từ Ajax về sân Signal Iduna với hy vọng thay thế Haaland vừa chuyển sang Manchester City thì tiền đạo Bờ Biển Ngà này phát hiện ung thư nên phải nghỉ nửa đầu mùa giải. Haller có được 9 bàn thắng trong nửa sau mùa giải trước là sự nỗ lực rất lớn sau thời gian điều trị bệnh vất vả.

Suốt mùa giải 2022-2023, không có bất cứ cầu thủ nào của Vàng đen ghi được 10 bàn. Ba cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho Dortmund mùa trước là Julian Brandt, Donyell Malen và Sebastien Haller cùng có 9 bàn thắng.

Mùa hè vừa qua, ông Terzic mua Vua phá lưới Niclas Fullkrug với hy vọng sẽ cải thiện sức mạnh hàng tấn công. Tuy nhiên, niềm hy vọng đó của ông tới bây giờ coi như thất bại. Dortmund chỉ mới có 53 bàn thắng tính cho tới thời điểm này là thành tích thấp nhất trong top 5 Bundesliga.

Fullkrug mới có 11 bàn thắng. Haller đóng góp công lớn trong việc giúp Bờ Biển Ngà vô địch AFCON 2023 nhưng anh lại chưa có bàn thắng nào ở Bundesliga mùa này. Ba cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Dortmund sau 26 vòng đấu là Fullkrug và Malen cùng 11 bàn, Brandt 6 bàn.

Trước chuyến làm khách Bayern Munich, ông Terzic bảo rằng mối nguy hiểm lớn nhất với Dortmund chính là Harry Kane ngay cả khi cầu thủ này không có được thể trạng tốt nhất do chấn thương mắt cá chân chưa bình phục. Tổng số bàn thắng của 3 cầu thủ ghi bàn tốt nhất của ông mùa này chỉ mới 28 bàn, trong khi một mình Kane đã có 31 bàn. Kane lập được hattrick vào lưới Dortmund ở trận lượt đi trên sân Signal Iduna. “Một mình Kane đã ghi bàn nhiều hơn tổng số bàn thắng của 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của chúng tôi”, ông Terzic bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tiếp theo sau Brandt, Marco Reus có 4 bàn; Mats Hummels, Julien Ryerson, Moukoko cùng có 3 bàn…

Một vấn đề khác mà ông Terzic lo ngại là vị trí thứ tư Bundesliga có thể quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại. Dortmund đang đứng thứ 4 và hơn Leipzig 1 điểm nhưng lại kém hiệu số bàn thắng bại rất xa (+21 so với +28). Trong khi đó, Vàng đen khó đua với Stuttgart ở vị trí thứ 3 do không chỉ thua 6 điểm và thua cả hiệu số bàn thắng bại tới 9 bàn thắng. Chính vì thế, thông điệp của ông Terzic muốn gửi gắm tới các cầu thủ Dortmund là cần phải cải thiện khâu ghi bàn và hạn chế tối đa việc bị thủng lưới. Nhiều khả năng thủ môn Gregor Kobel không thể bắt chính trận đấu với Bayern do vừa khỏi chấn thương cơ khi thi đấu cho đội tuyển Thụy Sĩ. Ngoài ra, tiền đạo Malen cũng khó ra sân do bị quá tải sau khi thi đấu cho đội tuyển Hà Lan.

HOÀNG HƯNG