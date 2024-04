Golf thủ Nguyễn Anh Minh vô địch giải quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa

Anh Minh (phải) đã vô địch giải ở Đài Bắc Trung Hoa lần này. Ảnh: VGA

Nguyễn Anh Minh đã đạt kết quả xuất sắc nhất qua đó vô địch nội dung nam tại giải golf quốc tế Đài Bắc Trung Hoa vừa kết thúc thi đấu chiều 12-4.

Ngày cuối thi đấu của giải golf quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa, Anh Minh vẫn giữ vững phong độ để dẫn đầu ngay từ khởi đầu. Trong 9 hố đầu tiên, golf thủ của đội tuyển golf Việt Nam đã giành 2 điểm birdie, 2 điểm bogey, Anh Minh tiếp và có dẫn đầu an toàn. Trong hố 12 tiếp theo, golf thủ số 1 của đội tuyển golf Việt Nam tiếp tục giành được điểm birdie rồi có thêm birdie ở hố 13. Tại 5 hố cuối, Anh Minh giữ được kết quả 5 điểm par, qua đó kết thúc giải với tổng điểm -3 và xếp nhất, giành ngôi vô địch nội dung nam. Ở giải lần này, golf thủ chủ nhà là Cheng-Wei Hsieh xếp nhì nội dung nam với điểm +2.

Về nữ, Lê Chúc An đã kết thúc ngày cuối với nỗ lực thi đấu để đạt kết quả chung cuộc điểm +22 và xếp hạng T14.

Ở giải lần này, đội tuyển golf Việt Nam đã cử các golf thủ gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và Lê Nguyễn Minh An tham tham gia thi đấu. Chúc An và Anh Minh là 2 golf thủ đã vượt qua cắt loại sau 2 ngày thi đấu đầu tiên tại giải. Đầu tháng 2 năm nay, Hiệp hội golf Việt Nam đã công bố danh sách đội tuyển golf Việt Nam của năm 2024 và đội tuyển nam có 10 golf thủ, đội tuyển nữ có 6 golf thủ. Trong năm 2024, các golf thủ sẽ được tham dự những giải quốc tế theo kế hoạch và chương trình của đội tuyển golf Việt Nam.

MINH CHIẾN