Golf thủ 16 tuổi Nguyễn Đức Sơn vô địch giải đấu Vì tài năng trẻ Việt Nam 2023

Giải đấu đã tranh tài ngày duy nhất 4-11 trên sân golf tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội) và quy tụ 160 tay golf (nam, nữ) góp mặt thi đấu. Giải golf thường niên Vì tài năng trẻ Việt Nam (Swing for young talents of Việt Nam) do báo Tiền Phong cùng Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức và năm nay là lần thứ 7 giải được diễn ra.

Sau ngày tranh tài, golf thủ Nguyễn Đức Sơn đã là người có thành tích tốt nhất để nhận cúp vô địch của giải đấu khi đạt thành tích tổng 69 gậy. Ngay sau khi biết mình là nhà vô địch giải, Nguyễn Đức Sơn bày tỏ “Đây là lần đầu tiên tôi đăng kí tham dự giải này và trước khi thi đấu cũng có một chút hồi hộp. Tuy nhiên khi biết mình đoạt cúp vô địch, tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đã nhiều lần đánh ở sân đấu tại Đồng Mô (Hà Nội) này và nhận thấy đây là sân đấu khá thử thách, địa hình khó. Tôi hài lòng với kết quả, nhưng bản thân thấy mình có thể đạt được điểm số tốt hơn. Hôm nay, tôi ghi được 8 birdie, nhưng dính điểm double bogey ở hố 15 và bogey ở hố 17. Dù sao, kết quả vô địch giải là niềm vui cho bản thân tôi”. Năm nay, Nguyễn Đức Sơn mới 16 tuổi.

160 golf thủ tham dự đã được ban tổ chức chia thành 5 bảng thi đấu (A, B, C, D dành cho nữ và bảng tài năng trẻ), thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày System 36. Theo đó, chung cuộc, nhất bảng A là golf thủ Nguyễn Anh Đức, nhì là Nguyễn Quốc Hùng; nhất bảng B là golf thủ Nguyễn Kiên Cường, nhì là golf thủ Nguyễn Mạnh Hải; nhất bảng C là golf thủ Nguyễn Ngọc Lâm, nhì là golf thủ Nguyễn Trung Thành trong khi nhất bảng D là Lê Thị Thanh Thúy, nhì là Nguyễn Thị Bích Thùy. Golf thủ Đoàn Uy xếp nhất bảng dành cho tài năng trẻ. Tổng thưởng của giải lần này lên tới 2 tỉ đồng.

Phụ trách bộ môn golf (Cục TDTT) đồng thời là Phó Tổng thư kí Hiệp hội Golf Việt Nam – ông Nguyễn Thái Dương cho biết “qua 7 mùa giải, giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam luôn tích cực đổi mới, hoàn thiện để trở thành một trong những giải phong trào hấp dẫn, được mong chờ nhất trong năm. Đặc biệt, giải có riêng hẳn một bảng trẻ mà các giải nghiệp dư khác gần như không có, tạo cơ hội cho golfer trẻ thi đấu cọ xát, phát triển chuyên môn”.