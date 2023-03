Giải MMA quốc tế AFC 23: Võ sĩ tán thủ Việt Nam thách đấu cao thủ MMA Hàn Quốc

AFC 23 sẽ diễn ra vào tối ngày 10-3 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, do công ty đào tạo võ sĩ, tổ chức sự kiện võ thuật chuyên nghiệp tại Việt Nam Cocky Buffalo phối hợp cùng AFC tổ chức và được phát sóng độc quyền trên VTVcab. Sự kiện sẽ có tổng hợp 8 cặp đấu (6 trận của nam và 2 trận của nữ), quy tụ những tên tuổi hàng đầu với kinh nghiệm dày dặn trên đấu trường võ thuật khu vực và quốc tế.

AFC áp dụng thể thức thi đấu khác biệt, giúp tối ưu hóa lợi thế cho những võ sĩ chuyên về vật khóa siết (Grappling) và hạn chế đòn của võ sĩ đánh đứng (Striking). Đây là điều khá mới mẻ với các võ sĩ Việt Nam vốn đã quen với các thể thức của các giải MMA trước đây. Cuối tháng 10 năm ngoái, giải đấu danh giá này đã có lần đầu tiên chào sân tại Việt Nam với sự kiện AFC 21 rất thành công, tạo cơ hội cho nhiều võ sĩ Việt Nam lần đầu được trải nghiệm thi đấu MMA quốc tế.

Sau sự thành công của AFC 21, ban tổ chức quyết định tiếp tục mang giải đấu MMA này trở lại Việt Nam bằng sự kiện AFC 23. Trong đó, tâm điểm sẽ là màn so tài giữa đại diện Việt Nam là Hoàng Nam Thắng và võ sĩ chuyên nghiệp người Hàn Quốc Oh Su Hwan. Oh Su Hwan (26 tuổi) được đánh giá rất cao về mặt kinh nghiệm lẫn thể hình với chiều cao 1m75, hơn Nam Thắng 5cm. Võ sĩ người Hàn Quốc được xem là bậc thầy ở kỹ thuật vật và khóa siết với nhiều năm liền tập luyện MMA.

Đây chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ dành cho Hoàng Nam Thắng, một võ sĩ tán thủ tài năng được biết đến với lối đánh giày kỹ thuật và máu lửa đã từng thể hiện ở đấu trường MMA chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam Lion Championship. Trước đó, Nguyễn Tiến Long là cái tên được chọn để so tài với Oh Su Hwan, song anh đã bất ngờ bỏ cuộc ngay sát ngày lên sàn.

Theo ông Kim Sang Bum - CEO Cocky Buffalo cho biết: “Võ sĩ Nguyễn Tiến Long bỏ cuộc ngay sát ngày thi đấu, đồng nghĩa với việc đã chịu thua và trận đấu này có thể không diễn ra. BTC đã ra sức tìm kiếm một võ sĩ Việt Nam khác phù hợp để so tài với Oh Su Hwan và chúng tôi tin rằng Hoàng Nam Thắng là cái tên xứng đáng trở thành thách thức cho đối thủ đến từ Hàn Quốc”.

Bên cạnh trận đấu của Nam Thắng và Oh Su Hwan, các màn so tài còn lại có thể kể đến như màn đối đầu giữa võ sĩ bất bại người Hàn Quốc Song Hyeon Jong và tay đấm người Brazil Felipe Negochadle, cao thủ Muay người Uzbekistan Norov Azizbek và bậc thầy Nhu thuật người Brazil Pablo Eduardo, “đả nữ” Park Si Yoon đọ sức cao thủ Boxing người Indonesia Harma Yesti…