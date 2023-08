Giải hạng Nhất 2023: Thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức lỡ hẹn V-League 2023-24

Chiều 16-8, chiến thắng 3-1 ngay trên sân nhà của Phù Đổng ở vòng 16 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 không đủ để giúp Long An tiếp tục cuộc đua giành tấm vé duy nhất thăng hạng V-League 2023-24.

Trước khi bước vào trận đấu với đội chủ nhà Phù Đổng, HLV Nguyễn Anh Đức cùng học trò đã biết mình không đủ điều kiện thăng hạng V-League. Bởi chiến thắng đậm 7-1 của CLB đầu bảng Quảng Nam trước Bình Thuận hôm 15-8 đã nới rộng khoảng cách với Long An lên thành 10 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa hạ màn.

Không còn cơ hội cạnh tranh, song các cầu thủ Long An vẫn chiến đấu hết mình, để có màn lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Phù Đổng. Những gì mà các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn tạo được là bàn thắng mở điểm do Phan Thanh Hậu thực hiện ở phút thứ 2. Sau đó, lần lượt Nguyễn Quốc Lộc (phút 11), Lê Thanh Phong (phút 24) và Đỗ Tấn Thành (phút 89) đã điền tên lên bảng tỉ số, mang về 3 điểm cho Long An.

Thầy trò Nguyễn Anh Đức nâng tổng điểm có được lên con số 27, song họ vẫn còn mục tiêu khác là nhắm vào vị trí thứ 2 mà PVF-CAND đang nắm giữ với khoảng cách 4 điểm nhiều hơn.

Ở trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà Hòa Bình đã bị Phú Thọ cầm hòa với tỉ số 1-1. Trần Quốc Đạt đưa Hòa Bình dẫn trước ở phút 39, nhưng Quách Công Đình với bàn thắng ấn định tỉ số hòa 1-1 ở phút 89, đã giữ lại 1 điểm quý giá cho Phú Thọ. Đội bóng đất Tổ có 17 điểm, nhiều hơn 2 đội cuối bảng Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu 4 điểm. Vì 2 đối thủ xếp sau gặp nhau ở vòng tới, nên Quách Công Đình cùng đồng đội cũng chính thức trụ hạng thành công.