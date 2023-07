Giải hạng Nhất 2023: Huế cầm chân Quảng Nam, BR-VT thua sốc Long An

Hai trận đấu sớm vòng 11 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 diễn ra vào chiều 14-7, lợi thế được chơi trên sân nhà Tự Do giúp Huế cầm hòa không bàn thắng trước đội đầu bảng Quảng Nam. Trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu bị Long An đánh bại.

Quảng Nam đang trải qua chuỗi phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023. Song thi đấu dưới cái nóng hơn 35 độ C ở sân Tự Do của Huế chưa bao giờ dễ dàng với các ứng viên cho tấm vé thăng hạng V-League, trong đó có Quảng Nam. Thầy trò Văn Sỹ Sơn cảm nhận rõ sự khắc nghiệt khi không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào về phía cầu môn đội chủ nhà sau hiệp 1.

Thậm chí, đội bóng xứ Quảng suýt nhận bàn thua nếu tiền đạo Hồ Thanh Minh không bỏ lỡ tình huống đối mặt thủ môn ở phút 15. Sang hiệp đấu còn lại, đôi bên cùng tạo ra thế trận giằng co. Nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Tỉ số hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Quảng Nam nâng tổng điểm có được lên con số 22 điểm, xây chắc ngôi đầu bảng. Song lại bỏ lỡ cơ hội gia tăng hơn nữa khoảng cách với đội nhì bảng PVF-CAND (18 điểm). Trong khi Huế vươn lên đứng thứ 6 với 13 điểm.

Trái ngược sự kỷ luật của cặp đấu Huế - Quảng Nam, cuộc so tài giữa BR-VT và Long An đã diễn ra vô cùng cởi mở, với “cơn mưa” bàn thắng được tạo ra. Nhưng bất ngờ lớn nhất là việc BR-VT thua trắng 3 bàn chỉ sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Lần lượt Thanh Phong, Anh Thi và Hoàng Anh đã điền tên lên bảng điểm cho đội khách. Sang hiệp 2, dù Trung Vinh đã lập cú đúp cho BR-VT, nhưng bàn thắng của Quốc Lộc đã giúp Long An giành chiến thắng 4-2 chung cuộc.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Long An trước BR-VT, kể từ khi 2 đội gặp nhau ở mùa giải 2020. Thầy trò Nguyễn Minh Phương giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, trong khi đối thủ tiếp tục giậm chân ở hạng 8 khi có 11 điểm.

Ngày mai (15-7), Giải hạng Nhất quốc gia 2023 diễn ra 3 cặp đấu còn lại: Phù Đổng - Hòa Bình (16 giờ), Bình Phước - Bình Thuận (17 giờ) và PVF - Phú Thọ (19g15).