Giải hạng Nhất 2023-2024: Huế thất thế trong cuộc đua thăng hạng với Đà Nẵng

Các cầu thủ Đồng Nai gây ra nhiều khó khăn cho đội khách Huế. ẢNH: TÂM HÀ

Kết quả này khiến Huế chỉ có 17 điểm, bị đội đầu bảng Đà Nẵng gia tăng khoảng cách lên thành 9 điểm trong cuộc vô địch, đồng thời cũng là giành tấm vé trực tiếp thăng hạng V-League.

Trở lại với trận hòa của đội bóng Cố đô trên sân của Đồng Nai. Hồ Thanh Minh cùng đồng đội phải mất gần giữa hiệp 1 mới bắt được nhịp trận đấu. Nhưng khi bắt đầu triển khai các đường lên bóng thì đội khách bất ngờ đón nhận bàn thua ở phút 42. Từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, tân binh Quan Huỳnh Thanh Quý đánh đầu cận thành, khai thông thế bế tắc cho Đồng Nai.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Huế đẩy cao đội hình và liên tục có những cơ hội “ngon ăn”. Đến phút 65, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa, Lê Viết Hiếu nhanh chân dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Huế. Càng về cuối trận sức mà đội bóng Cố đô tạo ra lớn hơn. Đến phút 90+2, Trần Văn Bun thoát xuống sau sai lầm của hàng thủ Đồng Nai, nhưng tiền đạo người Huế lại dứt điểm nhẹ và không thắng được thủ môn Trương Thái Hiếu khi đối mặt.

Long An đã giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Đồng Tháp ở vòng 11. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận hòa 1-1 này còn khiến Huế đánh mất vị trí nhì bảng vào tay của PVF. Bởi ở trận đấu sau đó, thầy trò Mauro Jeronimo đã tận dụng lợi thế được chơi trên sân nhà để thắng Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) tỷ số 3-0. Nguyễn Lý Nam Cung trong tình huống giải vây cho BR-VT đã vô tình đưa bóng phản lưới nhà ở phút 46. Sau đó, Thái Bá Đạt và Hoàng Xuân Tân ghi thêm 2 bàn nữa, khép lại ngày thi đấu thăng hoa của đội chủ nhà.

PVF nâng tổng điểm lên thành 18, và vòng đấu tiếp theo họ sẽ làm khách trên sân Tự Do của Huế. Ở trận derby miền Tây giữa Long An và Đồng Tháp khép lại với chiến thắng sát nút 1-0 cho đội chủ nhà. Trần Anh Thi là tác giả của bàn thắng duy nhất, đưa Long An vươn lên đứng thứ 5 với 14 điểm.

Kết quả vòng 11 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 Phú Thọ 1-1 Hòa Bình Đà Nẵng 2-0 PĐ.Ninh Bình Đồng Nai 1-1 Huế Long An 1-0 Đồng Tháp PVF 3-0 BR-VT

HỮU THÀNH