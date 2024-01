Giải Golf VREC HREC từ thiện tranh CUP DIC diễn ra ngày 18-1

Chương trình được tổ chức ngày 18-1 tại sân Golf Tân Sơn Nhất với sự tham gia thi đấu của 144 golf thủ là hội viên VREC và HREC, doanh nhân và khách mời đặc biệt, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ dựa trên Handicap chính thức.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải Best Gross và giải nhất, nhì, ba tại mỗi bảng đấu; 1 giải Longest Driver, 1 giải Nearest To The Pin, cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác. Tất cả chi phí đăng ký tham dự giải của các golf thủ được đóng góp vào Quỹ xây cầu từ thiện.

Ban tổ chức mong muốn giải tạo sân chơi bổ ích cho doanh nhân, doanh nghiệp, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho doanh nhân yêu thích bộ môn thể thao golf. Giải cũng là dịp để doanh nhân thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng, cùng chung tay xây cầu từ thiện tại các địa phương, vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch VREC và HREC, chia sẻ: VREC, HREC là tổ chức tự nguyện quy tụ hơn 200 hội viên là doanh nhân, tổ chức, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực môi giới và kinh doanh bất động sản. Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã và đang có những hoạt động thiết thực vì cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Giải Golf VREC HREC từ thiện không chỉ là cầu nối gắn kết những doanh nhân có chung niềm đam mê với bộ môn golf, giúp tăng cường và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh, mà còn là cơ hội để các doanh nhân thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với những hoàn cảnh khó khăn và kém may mắn trên khắp cả nước. VREC, HREC đã và đang xây dựng hơn 90 cầu nông thôn từ nguồn quỹ xây cầu từ thiện của câu lạc bộ nằm trong chuỗi chương trình từ thiện xây dựng 100 cây cầu dân sinh trị giá từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng mỗi cây cầu.

Doanh nhân quan tâm hoạt động xây cầu từ thiện này, có thể gửi đóng góp về: Tên tài khoản: CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN TPHCM; Số tài khoản: 39.39.39.39; Ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh TPHCM; Nội dung: [Tên cá nhân, đơn vị và Nội dung gửi]. Liên hệ: 0906.999.780 hoặc 0909.999.984 để biết thêm chi tiết.

BẢO KHANH