Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Xong màn… khởi động

Lượt trận thứ 2 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024 đã khép lại qua hai trận đấu muộn vào chiều 7-5. Điều bất ngờ đã không xảy ra khi hai đội mạnh hơn là Hà Nội I và Than KSVN cùng giành được chiến thắng.

Nguyễn Thị Vạn cùng các đồng đội đã giành 3 điểm quan trọng trong cuộc đọ sức cùng PP Hà Nam vào chiều 7-5

Hai vòng đầu tiên các đội mạnh đều có dịp “làm nóng” trước những đối thủ yếu hơn để chuẩn bị cho những cuộc đọ sức giữa nhóm ứng viên vô địch tại những vòng tiếp theo. Nếu như TPHCM I và Thái Nguyên T&T đã giành được những trận thắng dễ dàng với những tỷ số cách biệt trước Sơn La và TPHCM II thì Hà Nội I cũng kịp “trả lời” qua trận thắng 5-0 trước các đàn em Hà Nội II vào chiều 7-5.

Dù xuất phát với đội hình không phải là mạnh nhất nhưng Hà Nội I dễ dàng giành quyền kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng cách biệt, và mọi chuyện đã được “giải quyết” chóng vánh trong hiệp đầu. Trong đó, tiền đạo Hải Yến và Thanh Nhã ghi mỗi người 1 bàn thắng. Các bàn còn lại do công của Hà Trang, Kim Anh và Thanh Thảo.

Trận còn lại giữa Than KSVN và PP Hà Nam diễn ra rất cân sức khi thực lực đôi bên có phần tương đồng và thường so kè nhau trong những mùa bóng vừa qua. Sau hơn 10 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu, Than KSVN đã có bàn mở tỷ số. Từ đường mở bóng của đồng đội, Trúc Hương di chuyển trống trải bên cánh phải trước khi lật vào trong, hậu vệ của PP Hà Nam phá hụt bóng và Nguyễn Thị Vạn dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Hà Nội I thi đấu lấn lướt trước các "đàn em" Hà Nội II và ghi cả 5 bàn chỉ trong hiệp đầu

Bị dẫn bàn rất sớm, PP Hà Nam buộc phải dâng cao để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khu trung tuyến của Than KSVN do Dương Thị Vân chỉ huy đã thi đấu tốt hơn hẳn. Một số cơ hội ăn bàn của PP Hà Nam chỉ tạo ra nhờ những tình huống cố định. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Than KSVN.

Sau hai vòng đầu tương đối êm ả, từ lượt 3 sẽ có những trận cầu được mong chờ như TPHCM I gặp Thái Nguyên T&T hay Hà Nội I gặp PP Hà Nam.

Lịch thi đấu vòng 3: Ngày 11-5: 16g00, sân Tân Hưng: TPHCM II – Sơn La 16g00, sân Long Tâm: TPHCM I – Thái Nguyên T&T Ngày 12-5: 16g00, sân Long Tâm: PP Hà Nam – Hà Nội I 16g00, sân Tân Hưng: Hà Nội II – Than KSVN

