Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Cơ hội cho Hà Nội I “đòi nợ” trước Than KSVN

Hà Nội I sẽ gặp "kỳ phùng địch thủ" Than KSVN ở trận ra quân

Mùa bóng trước, Than KSVN đã thắng Hà Nội I trong cả hai lần gặp gỡ. Kết quả đó đã làm cho Hà Nội I chỉ về thứ 3 chung cuộc, trong khi Than KSVN dù bằng điểm với TPHCM I nhưng giành ngôi á quân do thua ở hiệu suất ghi bàn.

Mùa bóng năm nay Hà Nội I đang sở hữu đội hình có sự kết hợp tốt giữa các tài năng trẻ và cựu binh đang ở thời đỉnh cao phong độ. Những gương mặt quen thuộc trong thành phần đội tuyển nữ Việt Nam như Hải Yến, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Biện Thị Hằng, Thanh Nhã… hứa hẹn sẽ dẫn dắt những ngôi sao trẻ như Hải Linh, Vũ Thị Hoa, Tú Anh… sẽ bay cao ở giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2024.

Trong lúc đó, lực lượng của Than KSVN đang đến độ chín. Những gương mặt như thủ môn Khổng Thị Hằng, tiền vệ Hà Thị Nhài, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn, tiền đạo Thúy Hằng là chỗ dựa đáng tin cậy để các ngôi sao trẻ như hậu vệ Bảo Trâm, tiền vệ Nhật Lan, Như Quỳnh vững bước thể hiện. Vấn đề của Than KSVN có chăng là cải thiện khả năng dứt điểm. Đây là điểm yếu của họ trong vài mùa giải vừa qua. Năm ngoái, Than KSVN phải xếp nhì khi cùng 35 điểm như TPHCM I do hiệu suất ghi bàn kém hơn đối thủ, nhất là trong 2 trận đối đầu trực tiếp.

Tuyết Dung cùng PP.Hà Nam nhiều hy vọng giành 3 điểm trước đối thủ yếu là Hà Nội II

Cuộc so tài giữa hai đội ngay trận ra quân hứa hẹn sự quyết liệt cũng như tính chuyên môn cao khi đôi bên đều sở hữu dàn cầu thủ chất lượng. Liệu lần này Hà Nội I có “phá dớp” trước đối thủ có tiếng khó chịu này?

Ở trận còn lại, Phong Phú Hà Nam nhiều hy vọng giành 3 điểm đầu tiên khi gặp đối thủ dưới cơ là Hà Nội II. Phần thưởng cho đội vô địch là 500 triệu đồng. Các đội hạng nhì và hạng ba lần lượt nhận 300 triệu và 200 triệu đồng. Giải phong cách nhận 50 triệu đồng. Các giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận 20 triệu đồng/danh hiệu.

Lịch thi đấu ngày 2-5

16g00 PP Hà Nam - Hà Nội II

16g00 Hà Nội I - Than KSVN

CAO TƯỜNG