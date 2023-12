Giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023: TPHCM I đến gần ngôi vô địch lượt đi

Lượt đi giải bóng đá nữ giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023 sẽ khép lại bằng vòng đấu cuối cùng vào ngày 5-12. Cuộc tranh chấp ngôi vô địch lượt đi diễn ra giữa TPHCM I và Than KSVN sẽ kéo đến vòng đấu cuối cùng, và ưu thế đang có phần nghiêng về các cô gái TPHCM khi đối thủ sẽ là Sơn La, đội đang đứng cuối bảng.

Bích Thùy và TPHCM I đến gần ngôi vô địch lượt đi

Tại vòng 6 vừa qua, mặc dù vắng HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi trên băng ghế chỉ đạo, nhưng TPHCM I vẫn bỏ túi trọn vẹn 3 điểm trong cuộc so tài cùng Hà Nam để củng cố ngôi đầu. Trận thắng ấy đã giúp TPHCM kéo dài mạch 6 trận bất bại từ đầu giải.

Ở vòng cuối lượt đi, TPHCM I sẽ gặp đội bóng được đánh giá yếu hơn Sơn La. Chưa có điểm nào sau 6 trận và mới chỉ ghi 2 bàn, để thủng lưới đến 20 bàn, nên thầy trò HLV Lường Văn Chuyên được dự đoán khó hy vọng có được điểm số ở lượt đi.

Đội bóng đang xếp nhì bảng là Than KSVN được dự đoán cũng không mấy khó khăn để giành trọn 3 điểm trước đối thủ cũng được đánh giá thấp hơn TPHCM II, qua đó tiếp tục đeo bám TPHCM I trong cuộc đua ngôi đầu.

Sự ổn định về phong độ của TPHCM I và Than KSVN đang khiến nhóm đội theo sau gặp nhiều khó khăn trong cuộc tranh đua ở tốp đầu. Trận cầu tâm điểm của vòng cuối lượt đi là cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và PP Hà Nam. Cả 2 đội đang bị thất thế trong cuộc đua vô địch so với TPHCM I và Than KSVN. Vì thế, Hà Nội I và PP Hà Nam cùng xác định chỉ có chiến thắng thì mới giúp họ tiếp tục hy vọng trong cuộc đua vô địch mùa này.

CAO TƯỜNG