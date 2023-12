Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023: Quyết liệt cuộc so tài TPHCM I và Than KSVN

Cuộc đua tranh của giải bóng đá nữ VĐQG 2023 đang đi vào giai đoạn quyết liệt nhất, với cuộc so kè giữa nhóm 3 đội Hà Nội I, TPHCM I và Than KSVN trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Chính tính chất ấy mà trận TPHCM I và Than KSVN sẽ là tâm điểm của vòng 11, diễn ra vào ngày 19-12.

Kim Thanh cùng các đồng đội sẽ lại vượt qua "hiện tượng" Than KSVN?

Sau vòng 10, cuộc đua vô địch chỉ còn sự cạnh tranh giữa Hà Nội I, Than KSVN và TPHCM I. Việc phải chia điểm ở lượt trận vừa qua khiến Than KSVN đánh mất lợi thế lớn khi bị Hà Nội I và TPHCM I san bằng điểm số với cùng 25 điểm. Cả ba đội thừa hiểu, một cú sẩy chân trong chặng đường còn lại sẽ khiến cho mục tiêu vô địch có thể trở thành mây khói, nhất là thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Với tính chất ấy, cuộc đối đầu giữa TPHCM I và Than KSVN ở vòng 11 có thể được coi là trận “chung kết” sớm.

Lực lượng không còn mạnh như trước, nhưng TPHCM I vẫn là đội bóng có sự ổn định ở giải đấu năm nay. Cô trò HLV Kim Chi không còn áp đảo đối thủ nhưng biết cách để giành chiến thắng. Trong từng thời điểm, TPHCM I cho thấy bản lĩnh của đội bóng nhiều năm vô địch liên tiếp. Họ có thể không kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng sẵn sàng đánh bại đối thủ bằng những khoảnh khắc quyết định. Bích Thùy, Thùy Trang hay Trần Thị Thu trở thành điểm tựa cho các đàn em liên tục ghi bàn.

Ở bên kia sân, Than KSVN có những tiền vệ kiểm soát bóng và chơi bóng thông minh như Thu Xuân, Dương Thị Vân, Trúc Hương và Nguyễn Thị Vạn. Vấn đề lớn nhất với các học trò của HLV Đoàn Minh Hải là khả năng dứt điểm. Tạo ra vô số cơ hội nhưng Than KSVN cũng thường xuyên bỏ lỡ. Nếu tận dụng tốt, cơ hội để Than KSVN lật đổ các nhà ĐKVĐ TPHCM I không hề nhỏ.

TPHCM I và Than KSVN chạm trán nhau là cơ hội để Hà Nội I củng cố ngôi đầu khi đối thủ của đội bóng thủ đô ở vòng 10 là Thái Nguyên vốn bị đánh giá thấp hơn. Từng được kỳ vọng nhưng đến thời điểm này, các học trò của HLV Đoàn Việt Triều chưa thể tạo nên cú sốc nào trước 3 đội bóng lớn là TPHCM I, Than KSVN và Hà Nội I. Với chất lượng đội hình cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn, Hà Nội I có nhiều hy vọng để giành trọn 3 điểm

ĐOÀN NHẬT