Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023: Khó cản bước đăng quang của TPHCM I

TPHCM I đến gần ngôi vô địch sau chiến thắng 3-0 trước Hà Nam

Đến trước vòng đấu này, ba đội TPHCM I, Than KSVN và Hà Nội I cùng so kè nhau ở cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, quyền tự quyết nằm trong tay cô trò HLV Kim Chi và nếu vượt qua Hà Nam ở vòng 13, họ sẽ đến thật gần ngôi vô địch khi trận cuối sẽ gặp đội yếu nhất giải là Sơn La.

Lường trước tầm quan trọng của trận đấu cũng như đang ở vào thời điểm quyết định, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã tung ra lực lượng mạnh nhất và sớm đẩy cao đội hình tổ chức tấn công. Ngay ở phút thứ 6, mọi thứ đã trở nên thuận lợi cho TPHCM I với bàn mở tỷ số của Phan Thị Trang từ cú sút cận thành sau đường chuyền của Bích Thùy.

Có bàn thắng mở tỷ số, nhưng TPHCM I vẫn giữ thế trận chặt chẽ ở 3 tuyến và tấn công dồn dập bên phần sân đối phương. Việc họ tập trung, không chủ quan cũng bởi đối phương vốn cũng không dễ chịu chút nào và có những tiền đạo đủ sức gây bất ngờ. Phút 55, từ quả lật bóng ở biên phải của đồng đội, Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu chuyền bóng để Kim Yên thoát xuống tung cú dứt điểm ghi bàn nâng đôi cách biệt cho đội TPHCM I.

Trận đấu như an bài ở phút 70 khi Thùy Trang thực hiện cú vô-lê đẹp mắt từ pha chuyền bóng bằng đầu của Bích Thùy. Giành thêm 3 điểm ở trận này, TPHCM I tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với 32 điểm và vòng đấu cuối sẽ gặp đội đang đứng cuối bảng là Sơn La.

Cũng giành chiến thắng 3-0 ở vòng 13, nhưng Hà Nội I không còn quyền tự quyết ở lượt đấu cuối

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội I dù không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch nhưng vẫn nỗ lực thi đấu để hy vọng lật ngược tình thế vào giờ chót. Áp lực tâm lý đã khiến cho các cô gái Hà Nội có 2/3 thời gian đầu trận bế tắc trong việc tìm bàn thắng. Phải đến phút 60, Hà Nội I mới ghi bàn mở tỷ số từ tình huống đánh đầu của Hải Yến. Đến phút 69, Biện Thị Hằng tung cú sút đẹp mắt nhân đôi lợi thế cho Hà Nội I. Phút 74, Vạn Sự đột phá đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số 3-0 cho đội bóng Thủ đô. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu khác mang tính chất tranh tốp 3, Than KSVN cũng dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước các cô gái Hà Nội II. Với kết quả trên, TPHCM vẫn dẫn đầu bảng với 32 điểm; Than KSVN dù cũng có 32 điểm nhưng tạm đứng thứ nhì do thua TPHCM I ở chỉ số phụ; Hà Nội I đứng thứ 3 với 31 điểm.

CAO TƯỜNG