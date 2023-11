Giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2023: Hà Nội I bất ngờ trắng tay trước Than KSVN

Lượt trận thứ 5 giải bóng đá nữ VĐQG 2023 diễn ra vào ngày 29-11, ngay ở trận đấu sớm nhất trên sân PVF đã xảy ra bất ngờ khi Hà Nội I bị đối thủ khó chịu là Than KSVN ngáng chân khi để thua 0-1.

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Than KSVN được đánh giá là tâm điểm của vòng 5 bởi Than KSVN bấy lâu vốn được xem là “khắc tinh” của các cô gái Hà Nội. Trận đấu khởi đi với thế trận cân bằng, Than KSVN phối hợp mạch lạc nhưng vấp phải áp lực lớn từ Hà Nội I vốn mạnh trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Tuy nhiên, sức mạnh của Hà Nội I có phần suy giảm khi Thanh Nhã vắng mặt chấn thương làm ảnh hưởng đến hàng công. Điều đó làm cho Hải Yến tỏ ra đơn độc trước sự đeo bám, kèm cặp của các hậu vệ Than KSVN.

Sau 45 phút của hiệp đầu cân bằng và khép lại với tỷ số 0-0, sang đầu hiệp 2, Hà Nội I thi đấu có phần lấn lướt hơn. Trong khi đó, Than KSVN chủ trương đá chắc chắn từ phần sân nhà như là hướng đến 1 kết quả hòa. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 72. Từ pha đá phạt góc của Trúc Hương, thủ thành Đào Thị Kiều Oanh lúng túng để bóng bật tay bay về lưới nhà. Bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của người gác đền bên phía Hà Nội I. Những phút còn lại, Hà Nội I cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không có được bàn gỡ. Thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn chấp nhận kết quả thua tối thiểu 0-1.

Trận thắng này giúp Than KSVN vượt qua chính Hà Nội I ở tốp đầu bảng xếp hạng với 12 điểm và gây áp lực cho đội đầu bảng TPHCM I trước trận đấu muộn nhất của vòng 5 khi Thùy Trang và các đồng đội so tài cùng Thái Nguyên.