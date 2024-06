Giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2024: Bất phân thắng bại ngày ra quân

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) chia điểm cùng Than KSVN

Trận đấu khai mạc của giải là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Than KSVN. Là nhà đương kim vô địch, cô trò HLV Trần Lệ Thủy đặt quyết tâm giành chiến thắng. Phút 24, từ pha đá phạt của Hồng Minh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh thoát xuống và có pha dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam.

Than KSVN vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua với các pha tấn công đa dạng về phía vòng 16m50 đối phương. Nhưng trong hiệp 1, Than KSVN thiếu đi sự sắc sảo cần thiết ở các đường chuyền cuối cùng để có được bàn thắng. Sang hiệp 2, sức ép lớn tạo ra giúp đội bóng vùng mỏ có được điều mình cần. Phút 39, từ pha căng ngang của Thu Trang, cầu thủ vào sân thay người Hoàng Thị Thái An băng vào đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Than KSVN.

Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên đáng xem hơn. Phong Phú Hà Nam muốn có được chiến thắng để khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Trong khi đó, Than KSVN cũng sẵn sàng tung ra nhiều pha phản công chất lượng. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi và 2 đội chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân.

U16 Thái Nguyên T&T cầm hòa 0-0 trước Hà Nội

Trên sân số 1, Thái Nguyên T&T đụng độ đối thủ mạnh là Hà Nội. Dù vậy, đội bóng xứ chè có hiệp đấu ấn tượng. Họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ và không để đối thủ có nhiều cơ hội nguy hiểm. 35 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn.

Thái Nguyên T&T có những cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Ngược lại, các chân sút của Hà Nội cũng làm chưa tốt trong các pha bóng quyết định. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

CAO TƯỜNG