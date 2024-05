Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2024 thu hút gần 200 tay vợt góp mặt

Đầy đủ anh tài

Ban tổ chức giải bóng bàn vô địch quốc gia lần thứ 42-2024, báo Nhân Dân chính thức công bố về giải đấu trong sáng 21-5 tại Hà Nội. Năm nay, gần 200 tay vợt của 18 đơn vị đã đăng ký danh sách để thi đấu tranh 7 bộ huy chương gồm đơn nam, nữ; đôi nam, nữ, nam-nữ; đồng đội nam, nữ.

“Đây là năm thứ 42 giải đấu được tổ chức, Ban tổ chức vẫn luôn kỳ vọng đây là sân chơi hấp dẫn nhất của bóng bàn thành tích cao tại Việt Nam qua đó giới chuyên môn tuyển chọn được những tay vợt trình độ cao nhất thi đấu cho thể thao nước nhà”, đại diện Ban tổ chức – Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân, nhà báo Quế Đình Nguyên chia sẻ trong buổi công bố.

“Các tay vợt của đội tuyển bóng bàn Việt Nam được trở lại đơn vị chủ quản để tham dự giải. Ngoài ra, nhiều tay vợt vừa thi đấu có kết quả huy chương giải bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 mới đây cũng tham dự vô địch quốc gia. Chúng tôi dự báo các cuộc đấu mang lại tính hấp dẫn cao để người hâm mộ theo dõi”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam – ông Phan Anh Tuấn trao đổi.

Bốn gương mặt được chú ý ở giải lần này sẽ không ngoài Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân), Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM). Bởi lẽ, họ vừa tham dự giải vòng loại Olympic của khu vực Đông Nam Á cho bóng bàn Việt Nam. Đồng thời, Anh Tú và Mỹ Trang đang là các tay vợt đương kim vô địch quốc gia nội dung đơn nam, đơn nữ nên từng người tiếp tục được dự báo là ứng viên sáng giá bảo vệ thành công thành tích mình đang nắm giữ. Ngoài họ, gương mặt trẻ Nguyễn Duy Phong (Hải Dương) vừa vô địch đơn nam U19 Đông Nam Á được đăng ký thi đấu giải năm hay.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về giải năm nay. Ảnh: VIỆT ANH

Ban tổ chức cũng cho biết, ngoài các giải thưởng dành cho nội dung thi đấu chuyên môn theo quy định, 2 giải triển vọng dành cho 2 tay vợt nam trẻ, nữ trẻ và 2 tặng thưởng dành cho địa phương tích cực xây dựng phong trào bóng bàn và địa phương đăng cai tổ chức giải sẽ được trao. Năm nay, giải đấu vẫn bình chọn và tìm Hoa khôi của bóng bàn Việt Nam như thông lệ. Ban tổ chức cũng tiến hành cuộc thi sáng tác ảnh nhanh về khoảnh khắc đẹp trong thời gian giải diễn ra.

Khó dự đoán về chuyên môn

Bóng bàn vô địch quốc gia lần thứ 42-2024, báo Nhân Dân ghi nhận các đội góp mặt gồm Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Lâm Đồng, Quân đội, Công an Nhân dân, TPHCM, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Công an TPHCM, Nghệ An và đội câu lạc bộ tự do Times City. Bất ngờ lớn nhất là việc đơn vị bóng bàn Hà Nội T&T vắng mặt giải vô địch quốc gia năm nay. Theo danh sách đăng ký, HLV trưởng Vũ Mạnh Cường cùng nhiều tay vợt của Hà Nội T&T chính thức gia nhập đội bóng bàn Công an Nhân dân. Trong màu áo đơn vị chủ quản mới, giới chuyên môn dự báo năm nay bóng bàn Công an Nhân dân sẽ có sự cạnh tranh thành tích đáng kể trước các đội còn lại.

Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) là đương kim vô địch đơn nam giải bóng bàn vô địch quốc gia. Ảnh: DUY LINH

Năm nay, cũng thêm một bất ngờ khác là tay vợt Lê Tiến Đạt chuyển tới đầu quân đội bóng bàn Hà Nội dự giải vô địch quốc gia 2024. Như vậy ở giải năm nay, bóng bàn nam Hà Nội sẽ có đội hình nam với tuyến đầu gồm Nguyễn Anh Tú, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Văn Huấn, Đỗ Tuấn Kiệt để cạnh tranh vị trí cao trong nội dung đồng đội. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) được chia sẻ đã lấy lại thể lực trong thời gian chuẩn bị vừa qua nhằm sẵn sàng dự giải vô địch quốc gia năm nay. Bóng bàn Hải Dương không đăng ký Vũ Quang Hiền (vô địch đơn nam 2022) thi đấu năm nay, tuy vậy đội này có đủ các gương mặt trẻ như Duy Phong, Hữu Huy.

Giải được tổ chức từ ngày 31-5 tới 7-6 tại nhà thi đấu thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

MINH CHIẾN