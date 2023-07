Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2023: Ai đủ sức lên ngôi vương?

Ngôi nữ thuộc về ai?

Tính chất thi đấu giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân năm 2023 chắc chắn có sự quyết liệt hơn năm ngoái. Bởi lẽ, năm ngoái, bóng bàn cùng tổ chức giải vô địch quốc gia và Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 do đó đa số các đơn vị đều tập trung tối đa cho cuộc đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc.

Tại giải vô địch quốc gia năm ngoái, người hâm mộ không quá bất ngờ khi bóng bàn nữ TPHCM giành vô địch ở tất cả các nội dung dành cho nữ. Khi đó, Nguyễn Khoa Diệu Khánh đạt HCV đơn nữ; nữ TPHCM (HCV đồng đội nữ); Diệu Khánh/Thanh Thư (HCV đôi nữ) và Hồng Khánh/Diệu Khánh (ghép Hà Nội T&T – TPHCM, HCV đôi nam-nữ). Năm nay, đội nữ TPHCM đăng kí đủ tay vợt tốt nhất tới Quảng Ninh thi đấu gồm Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Mai Tú Uyên và Nguyễn Thị Xuân Mai. Cô trò HLV Nguyễn Mai Thy sẽ tiếp tục là ứng viên vô địch ở tất cả nội dung nữ họ tham dự lần này.

Tuy vậy, các đơn vị còn lại có sự chuẩn bị chuyên môn không kém nhằm cụ thể cơ hội để giành HCV. Các đội bóng bàn nữ Hải Dương, Hà Nội, Hà Nội T&T, Quân đội, Công an Nhân dân có ưu thế của mình. Với bóng bàn Hà Nội, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Hạnh Ngân là hai tay vợt chuyên môn đầu tàu nên họ có khả năng tranh chấp trước các nhà đương kim vô địch quốc gia của TPHCM. Trong khi đó, nữ Hà Nội T&T có sự thăng hoa khi tay vợt số 1 Trần Mai Ngọc giành HCV SEA Games 32. Nhưng với giới chuyên môn, bóng bàn là môn tranh chấp thực chiến và chưa thi đấu sẽ chưa nói được điều gì. Mai Ngọc từng giành HCV đơn nữ giải vô địch quốc gia năm 2021 và cô đủ sự tự tin tranh chấp thứ hạng cao tại giải năm nay. Với bóng bàn của các đơn vị vũ trang, Vũ Hoài Thanh (Quân đội) hay Nguyễn Thùy Kiều My (Công an Nhân dân) có năng lực nhưng họ cần sự khẳng định để bật hẳn lên.

Trước mắt, các đội muốn có tâm lý ổn định cần giải quyết bài toán thành tích ngay trong nội dung đầu tiên: đồng đội. Ban tổ chức đã bốc thăm các nội dung của giải năm nay, về đồng đội nữ có 17 đội tranh tài và người hâm mộ chờ các cuộc đọ sức hấp dẫn nhất.

Ưu thế từ tay vợt của SEA Games

Về nam, ba tay vợt được đánh giá cao lúc này là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội, á quân đơn nam SEA Games 32), Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương, hạng ba đơn nam SEA Games 32), Đinh Anh Hoàng (Hà Nội T&T, vô địch đôi-nữ SEA Games 32).

Trên bình diện thi đấu giải vô địch quốc gia, chuyên môn là một chuyện, yếu tố chiến thuật thi đấu từ ban huấn luyện của các đội sẽ là điều quyết định trên hết. Vì thế, các đội bóng đã có tính toán chiến thuật vào lúc này sau khi nhận được kết quả bốc thăm của VĐV đơn vị mình trong các nội dung (bốc thăm tổ chức ngày 3-7).

Năm ngoái, trận chung kết là cuộc đấu nội bộ giữa Vũ Quang Hiền với Nguyễn Đức Tuân (cùng Hải Dương) sau đó tay vợt Vũ Quang Hiền giành HCV vô địch sau khi đàn anh Đức Tuân xin bỏ cuộc giữa chừng vì gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, người làm chuyên môn cũng hiểu rõ phần nào sự tình và đó là một trong những trận đấu làm người hâm mộ và giới chuyên môn đã bàn luận rất nhiều sau khi kết thúc.

Năm nay, nhà vô địch đơn nam Vũ Quang Hiền không có tên trong danh sách của đội nam Hải Dương. HLV Nguyễn Văn Thuần vẫn còn những tay vợt đủ sức tranh chấp thành tích như Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Bùi Hữu Huy, Nguyễn Duy Phong, Đinh Quang Minh, Nguyễn Văn Đạt. Chắc chắn, không ai muốn một trận chung kết đơn nam lại xảy ra việc có tay vợt xin bỏ cuộc giữa chừng như năm ngoái để tất cả có một cuộc đấu hấp dẫn nhất. Đức Tuân đã vô địch đơn nam giải vô địch quốc gia 2021 nên là một trong những tay vợt đáng gớm trước các đối thủ.

Hiện tại, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) là một trong số ứng viên cho ngôi vô địch nội dung đơn nam năm nay. Tú đã có HCV đơn nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, trước đó là ngôi á quân đơn nam giải vô địch Đông Nam Á 2022. Năm nay, Tú lọt vào chung kết đơn nam SEA Games 32 tại Campuchia khi thắng đồng đội Đức Tuân ở bán kết sau đó giành HCB. Nếu đạt sự sung sức nhất, Nguyễn Anh Tú đủ bản lĩnh lọt vào trận cuối nội dung đơn nam giải vô địch quốc gia. Dẫu vậy, lần gần nhất Nguyễn Anh Tú vô địch đơn nam ở giải vô địch quốc gia cách đây 5 năm, năm 2018.