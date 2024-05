GB Windows khánh thành nhà máy nhôm kính và mặt dựng tại Long An

Ngày 18-5-2024, Công ty nhôm kính GB đã tổ chức thành công Lễ Khánh thành nhà máy nhôm kính và mặt dựng tại Đức Hòa - Long An. Buổi lễ được diễn ra trong không khí long trọng với sự tham dự của hơn 500 khách mời là các chủ đầu tư, nhà thầu chính, các khách hàng và đối tác của GB Windows.

Ban Lãnh đạo GB Windows và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Thông qua buổi lễ, các chủ đầu tư, nhà thầu chính, khách hàng và đối tác cũng có dịp để hiểu rõ hơn về quy mô của nhà máy và năng lực của GB Windows.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Lưu Mộng Thu – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Long An, Tổng giám đốc GB Windows chia sẻ: Xuất phát từ chính những khó khăn trong việc tìm kiếm một nhà thầu nhôm kính uy tín để giao phó những dự án quy mô lớn của Hưng Thịnh Long An, bà cùng Ban lãnh đạo đã nảy sinh ý tưởng thành lập thương hiệu GB Windows lấy chất lượng – tiến bộ - an toàn làm mục tiêu và cam kết với các chủ đầu tư, nhà thầu chính.

GB Windows đã khẳng định được uy tín và năng lực vượt trội bằng nguồn lực tài chính vững mạnh, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, hệ thống quản trị chuyên nghiệp. Với tốc độ phát triển vượt bậc như ngày hôm nay, bà Lưu Mộng Thu tin chắc rằng GB Windows sẽ còn tiến xa hơn nữa và nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của ngành nhôm kính Việt Nam và khu vực.

Cũng trong buổi lễ, Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc GB Windows gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chủ đầu tư, nhà thầu chính cùng các khách hàng, đối tác đã tin tưởng và đồng hành cùng GB Windows trong suốt thời gian qua. Ông cho biết, đã đến thời điểm GB Windows phải “cất cánh”.

Cũng trong buổi lễ đã diễn ra bữa tiệc chiêu đãi thân mật với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Toàn thể thành viên GB Windows đang mang trong mình quyết tâm cao, tiếp tục xây dựng GB Windows trở thành thương hiệu lớn trong nước và vươn mình ra quốc tế. Chia sẻ về chiến lược phát triển trong thời gian tới, Ông Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh sẽ hiện thực hóa mục tiêu đem đến sự hài lòng về giá trị gia tăng cho khách hàng.

Trong hệ sinh thái của Hưng Thịnh Long An còn có Công ty TNHH Thép Thông Minh Toàn Cầu (GB Steel) là một đơn vị chuyên cung cấp giải pháp tổng thể và toàn diện cho Nhà thép tiền chế & Kết cấu thép.

CAO TƯỜNG