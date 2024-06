Eriksen vui mừng vì trải nghiệm Euro “rất khác biệt”

Christian Eriksen cho biết không nhớ nhiều về biến cố gần ba năm trước khi bị ngừng tim cũng trong một trận khai màn Euro.

Eriksen đã đưa Đan Mạch vượt lên dẫn trước trong hiệp một của trận mở màn bảng C tại Stuttgart vào Chủ nhật. Tiền vệ của Man.United ghi bàn thắng đầu tiên tại giải vô địch châu Âu dù đây đã là lần thứ 3 anh góp mặt. Trước đó, Eriksen đã góp mặt tại Euro 2012 và một lần nữa tại giải đấu bị trì hoãn do Covid-19, vốn diễn ra vào năm 2021, nơi anh gục ngã trong trận thua 0-1 của Đan Mạch trước Phần Lan. Eriksen may mắn được hồi sức kịp thời trên sân và giờ chơi bóng với sự hỗ trợ của máy khử rung tim.

Eriksen, hiện 32 tuổi, nói rằng ngày định mệnh ở Copenhagen là ngày mà anh không còn nhớ nhiều nữa. “Tôi thực sự nghĩ rằng câu chuyện của tôi tại Euro lần này rất khác so với lần trước”, anh nói. “May mắn thay, đã có rất nhiều trận đấu kể từ sau biến cố đó. Vì vậy tôi cảm thấy tự tin khi chơi bóng trở lại, tôi rất vui khi được thi đấu trở lại”.

Chia sẻ về bàn thắng đầu tiên tại một kỳ Euro, Eriksen - người đang chơi ở giải đấu lớn thứ 6 trong sự nghiệp - chia sẻ thêm: “Tôi đã nghĩ rằng mình đã không ghi bàn ở Euro, nhưng trong đầu tôi không có gì khác ngoài bóng đá. Cuối cùng, mọi chuyện sẽ khác nếu chúng tôi có được 3 điểm, chúng tôi sẽ có đã hạnh phúc hơn nhiều”.

HLV Đan Mạch, Kasper Hjulmand cho biết niềm tin của ông dành cho Eriksen chưa bao giờ dao động: “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Christian với tư cách là một cầu thủ bóng đá. Cậu ấy là một cầu thủ bẩm sinh, biết nhịp điệu của trận đấu. Cậu ấy biết cách chơi. Đối với tôi, Christian là một cầu thủ tuyệt vời và đã thể hiện điều đó ngày hôm nay”.

Đan Mạch sau màn chia điểm ở ngày ra quân sắp tới sẽ gặp tuyển Anh, đội đã đánh bại họ ở trận bán kết tại Wembley ở kỳ Euro gần nhất. “Đó là một lời cảnh tỉnh đối với chúng tôi”, Eriksen nói về trận hòa với Slovenia. Đan Mạch gặp Serbia trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào ngày 25-6.

THANH TUẤN