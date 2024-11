Dự án FFAV và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF nhận các giải thưởng của AFC

Tại lễ trao Giải thưởng đặc biệt của AFC 2024, diễn ra bên lề Hội nghị bóng đá nữ AFC 2024 (ngày 12-11), bóng đá Việt Nam đã nhận giải thưởng đặc biệt tại hạng mục Dự án Phong trào xuất sắc nhất đối với dự án Football For All in Vietnam (FFAV); Lãnh đạo Cấp Phong trào xuất sắc nhất đối với ông Nguyễn Hoàng Phương – Giám đốc dự án FFAV và Học viện trẻ của năm (Nam) đối với Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.