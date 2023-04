Đồng Nai có chiến thắng đầu tiên ở Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM

Từ khi gia nhập làng xe đạp đỉnh cao Việt Nam trong 8 năm qua, Đồng Nai cùng với 3 đội mạnh khác: TPHCM, Đồng Tháp, An Giang được xem là 4 thế lực của xe đạp trong nước. Họ từng gặt hái những giải thưởng danh giá của các cuộc đua nổi tiếng trong nước như Áo vàng HTV, Áo vàng VTV…

Thế nhưng đến với cuộc đua năm nay, Đồng Nai chỉ được xem là “kẻ phá bĩnh” chứ không còn là một ứng viên tranh chấp. Bởi họ đã chia tay nhà tài trợ chính nên lực lượng của đội bị sứt mẻ khi nhiều tay đua chủ chốt ra đi. Mặc dù vậy, HLV Đặng Ngọc Tú vẫn không nản lòng, đang quyết tâm xây dựng đội từ tuyến trẻ. Do đó, Đồng Nai năm nay không bị áp lực về thành tích và chỉ đưa ra những mục tiêu khiêm tốn.

Ở chặng 23 diễn ra sáng nay từ An Giang đi Tiền Giang (133,3 km), trước lối chơi bảo vệ thành quả của đội đang thắng thế Tập đoàn Lộc Trời, các tay đua Đồng Nai “dựa thế” để tìm kết quả tốt. Dù Nguyễn Hoàng Sang không đánh được vị trí thứ 10 chung cuộc của Nguyễn Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), nhưng ngoại binh Baasankhuu khôn khéo mang về thành quả ngoài mong đợi của Đồng Nai. Anh có mặt trong tốp đầu có 9 tay đua, rồi cùng Nguyễn Trúc Xinh (TPHCM New Group) thoát đi trong khoảng 20 km cuối.

Mặc dù ở giai đoạn cuối, Đồng Tháp tăng tốc mạnh ở nhóm sau đuổi bắt nhằm đưa Trần Tuấn Kiệt về rút, nhưng bất thành. Tay đua Baasankhuu so tài tay đôi với Nguyễn Trúc Xinh, tung nước rút vượt qua đối thủ thắng chặng 23. Ở tốp sau, tay đua Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) rút thắng đoàn đông về hạng ba trong sự vui mừng tột độ do đã thắng được các đối thủ nước rút khác.

Trong khi đó, đội An Giang đã hoá giải mọi sự tấn công từ phía TPHCM cũng như các đối thủ muốn uy hiếp thành tích của mình. Nếu như TPHCM muốn tấn công bằng các ngoại binh Vladislav Duiunov (Neu Group) hay Igor Frolov (Vinama), thì lập tức chiếc Áo vàng Petr Rikunov của Tập đoàn Lộc Trời nhảy vào vô hiệu.

Ở một diễn biến khác, cuộc chiến Áo cam giữa Nguyễn Thắng và Phạm Lê Xuân Lộc cũng không có “biến” nên cục diện bảng xếp hạng sau 23 chặng không có gì thay đổi. Tay đua Petr Rikunov tiếp tục giữa hai Áo vàng lẫn xanh, Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama) giữ áo Cam, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo trắng, Igor Frolov (TPHCM Vinama) giữ Áo đỏ. Tập đoàn Lộc Trời vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên TPHCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày mai (29-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á thi đấu chặng 24 từ Tiền Giang đi Tây Ninh.