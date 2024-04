Đội tuyển judo TPHCM 1 đứng đầu giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2024

Các giải judo luôn thu hút người theo dõi cổ vũ ở Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải đấu do Cục TDTT, đơn vị Bắc Ninh cùng Liên đoàn judo Việt Nam phối hợp tổ chức đã khép lại sau những ngày tranh tài ở Bắc Ninh trong ngày 4-4. Ở giải năm nay, đội judo TPHCM 1 đã đoạt ngôi vô địch toàn đoàn khi có 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Các kết quả HCV của đội judo TPHCM 1 do công của Nguyễn Hải Bá (73kg nam), Nguyễn Châu Hoàng Lân (trên 100kg nam), Phạm Quốc Quân (55kg nam) và nội dung nage no kata (biểu diễn). Ở giải năm nay, judo TPHCM đăng ký góp mặt 3 đội gồm TPHCM 1, TPHCM 2 và TPHCM 3.

Xếp sau TPHCM 1 trên bảng tổng sắp huy chương là đội Bà Rịa-Vũng Tàu với 3 HCV, 3 HCĐ còn đội Đồng Tháp 1 xếp hạng 3 với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Toàn giải ghi nhận 28 đội đã tham gia thi đấu và các đội đều giành được huy chương. Toàn giải đã có 25 bộ huy chương được đưa vào thi đấu.

Ở giải lần này, các võ sỹ đang tham dự giải vòng loại Olympic như Hoàng Thị Tình, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Chu Đức Đạt không góp mặt do đang tập trung tranh tài các giải quốc tế. Tuy nhiên, nhiều tuyển thủ đội judo quốc gia vẫn được trở lại đơn vị chủ quản để thi đấu tranh thành tích giải năm nay.

MINH CHIẾN