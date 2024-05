Đoàn đại biểu VFF tham dự Đại hội AFC lần thứ 34

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi tham dự Đại hội AFC lần thứ 34, tổ chức tại Thái Lan.

Đại hội đã tiến hành bầu hai thành viên mới vào Ban chấp hành AFC trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027. Theo đó, bà Mijgona Mahmadalieva (Tajikistan) được bầu làm Nữ Ủy viên Ban chấp hành AFC khu vực Trung Á trong khi ông Chung Mong Gyu (Hàn Quốc) trở thành ủy viên Ban chấp hành AFC khu vực Đông Á.

Tại Đại hội, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã trao Giải thưởng Thành tựu trọn đời và Dịch vụ xuất sắc của AFC cho các cá nhân có những cống hiến và đóng góp nổi bật đối với hoạt động của bóng đá châu Á. Theo đó, Giải thưởng Dịch vụ Xuất sắc của AFC được trao cho Phó Chủ tịch AFC Zaw Zaw và cố chủ tịch LĐBĐ Singapore Lim KiaTong. Trong khi đó, tiến sĩ Veronica Chan Yiu Kam (Hồng Kông, Trung Quốc) nhận Giải thưởng Thành tựu trọn đời AFC.

Ban chấp hành AFC

Ông Zaw Zaw được biết đến là người ủng hộ tích cực cho cả bóng đá và phúc lợi xã hội, trong đó có các sáng kiến tại đại dịch COVID-19, bao gồm việc thành lập các bệnh viện cách ly và điều trị miễn phí, đã nhấn mạnh tác động sâu sắc mà bóng đá có thể mang lại trong việc thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong cộng đồng. Cố chủ tịch LĐBĐ Singapore Lim KiaTong được ghi nhận bởi sự cống hiến hết mình cho bóng đá với vai trò tiên phong trong các ủy ban AFC và FIFA.

Tiến sĩ Veronica Chan Yiu Kam là thành viên sáng lập LĐBĐ nữ châu Á vào năm 1965. Mặc dù tổ chức này hiện không còn tồn tại, nhưng đã mở đường cho sự phát triển của bóng đá nữ châu Á và sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới với sự ra mắt của Giải vô địch CLB bóng đá nữ châu Á mang tính đột phá vào cuối năm nay.

Thương hiệu mới của các giải đấu cấp CLB của bóng đá nam và nữ châu Á từ mùa giải 2024-2025

Trước khi kết thúc Đại hội, AFC đã chính thức công bố thương hiệu và bản sắc mới của các giải đấu cấp CLB của bóng đá nam và nữ châu Á, áp dụng bắt đầu từ mùa giải 2024/25, gồm: AFC Champions League Elite (ACL Elite), AFC Women’s Champions League (AWCL), AFC Champions League Two (ACL Two) và AFC Challenge League (ACGL). Trong đó, ACL Elite là giải đấu cao nhất của bóng đá các câu lạc bộ châu Á, bao gồm 24 CLB hàng đầu của châu lục. Giải đấu thứ hai gồm 32 đội là ACL Two và cấp độ cuối cùng, nơi sẽ chứng kiến sự cạnh tranh của 20 CLB là ACGL.

AFC Women’s Champions League (AWCL) là giải đấu lần đầu tiên dành cho cấp CLB của bóng đá nữ châu Á, dự kiến sẽ có sự tham dự của 12 đội.

Tin liên quan Bóng đá nữ tiếp tục được FIFA quan tâm nhiều hơn nữa trong thời gian tới

ĐOÀN NHẬT