Đại kiện tướng Nguyễn Thị Thanh An giành HCV vô địch quốc gia cho cờ vua TPHCM

Kỳ thủ Thanh An thi đấu tại giải cờ vua vô địch quốc gia 2024. Ảnh: BTC

Sáng 10-3, nội dung cờ chớp (nam, nữ) tại giải cờ vua vô địch quốc gia Aristino cúp 2024 tiếp tục được tranh tài ở khu thi đấu của khách sạn Khăn Quàng đỏ (Hà Nội).

Bảng nữ cờ chớp ghi nhận 97 kỳ thủ góp mặt tranh tài. Các kỳ thủ phải thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ và kết thúc 9 ván, đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thị Thanh An (TPHCM) giành ngôi vô địch. Thanh An đã đạt tổng 8 điểm trong nội dung này sau khi có 8 trận thắng, 1 trận thua. Trận thua duy nhất của kỳ thủ Thanh An là ở ván 5 khi cầm quân trắng nhưng để gương mặt trẻ Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM) vượt qua. Tại ván cuối, ván 9, Thanh An đã đấu với Đỗ Hoàng Minh Thơ (Bến Tre) và dù cầm quân đen nhưng kỳ thủ của cờ vua TPHCM vẫn chiến thắng. Năm nay, đại kiện tướng Nguyễn Thị Thanh An bước vào tuổi 48.

Xếp sau Thanh An ở bảng nữ, giành HCB cờ chớp giải cờ vua vô địch quốc gia 2024 là kỳ thủ Nguyễn Hồng Anh (TPHCM, 7,5 điểm). Hạng ba là kỳ thủ Đỗ Hoàng Minh Thơ (Bến Tre, 7 điểm). Tại nội dung này, Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) xếp hạng 7, Hoàng Thị Bảo Trâm (TPHCM) đứng hạng 11, Nguyễn Thị Mai Hưng (Bình Dương) xếp hạng 16, Võ Thị Kim Phụng (Bà Rịa-Vũng Tàu) xếp hạng 30...

Tại bảng nam, các kỳ thủ cũng thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ. Đại kiện tướng Trần Tuấn Minh đã chiến thắng chung cuộc khi đạt tổng 8 điểm, giành HCV. Trong 9 ván đã đấu, Trần Tuấn Minh không thua trận nào. Tại các ván 8 và 9 trước những đối thủ Ngô Đức Trí (Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) thì Tuấn Minh giữ được các kết quả hòa.

Hạng nhì, giành HCB cờ nhanh nam lần này là kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa (Quân đội, 8 điểm) còn hạng ba là kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ). Gương mặt trẻ Đầu Khương Duy (Hà Nội) đạt 6,5 điểm nên xếp hạng 9 nội dung ở giải. Bất ngờ là việc đại kiện tướng Lê Tuấn Minh chỉ đạt 6 điểm nên xếp hạng 17.

Trong ngày 10-3, các kỳ thủ tiếp tục thi đấu nội dung cờ siêu chớp và cờ ASEAN.

MINH CHIẾN