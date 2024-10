Cristiano Ronaldo thúc giục Al Nassr quyến rũ De Bruyne bằng mức lương tuần 1 triệu đô la

Ronaldo muốn có tay kiến tạo bậc thầy Kevin De Bruyne ở Saudi

Báo chí Tây Ban Nha loan tin, Cristiano Ronaldo đang thúc giục Al Nassr đưa Kevin De Bruyne đến Saudi Pro League. Hợp đồng của cầu thủ quốc tế người Bỉ với Man City sẽ hết hạn vào mùa hè này, do đó có khả năng anh sẽ trở thành cầu thủ tự do cho mùa giải tới. Trong khi nhà vô địch Premier League sẽ sớm bắt đầu đàm phán gia hạn, các báo cáo cho thấy De Bruyne có thể thấy mức lương giảm đáng kể so với mức thu nhập hiện tại là 375.000 bảng/tuần. Điều này có thể mở ra cánh cửa cho Al Nassr thực hiện động thái chiêu mộ tiền vệ này.

Cristiano Ronaldo đã nói với đội bóng của mình rằng hãy đề nghị De Bruyne một hợp đồng béo bở trị giá 1 triệu đô la một tuần, tin rằng đó sẽ là một lời đề nghị mà tiền vệ Man City khó có thể từ chối. Người ta nói rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha muốn ngôi sao người Bỉ đến Al Nassr để nâng cao trình độ của đội bóng Saudi Arabia, cũng như toàn bộ giải đấu Saudi Arabia.

De Bruyne từng tuyên bố rằng anh sẵn sàng chuyển đến Trung Đông. "Ở độ tuổi của tôi, bạn phải sẵn sàng với mọi thứ", anh nói khi trả lời phỏng vấn với hãng tin Bỉ Het Laatste Nieuws. "Bạn đang nói về số tiền khổng lồ trong sự nghiệp có thể kết thúc của tôi. Đôi khi bạn phải nghĩ về điều đó". Tuy nhiên, Al Nassr không phải là đội duy nhất trong cuộc đua giành chữ ký cầu thủ 33 tuổi này, vì đội bóng San Diego FC của MLS đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng.

Tuy nhiên, Al-Nassr tự tin sẽ chiêu mộ được nhà vô địch Premier League 9 lần, vì họ tin rằng mức lương 1 triệu đô la mỗi tuần sẽ hấp dẫn hơn so với Man City, đội cũng có khả năng chỉ cung cấp cho anh một hợp đồng ngắn hạn do tình trạng thể lực gần đây. Việc gã khổng lồ Saudi ký hợp đồng với De Bruyne sẽ giúp anh được thêm vào danh sách dài các siêu sao mới gia nhập giải đấu cùng với những cái tên như Neymar, Benzema, Mane, Kante và Laporte.

NHẬT TÂN