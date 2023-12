Công bố giá vé xem Giải futsal mở rộng TPHCM 2023

Thái Sơn Nam TPHCM có ngoại binh chất lượng tham dự Giải futsal mở rộng TPHCM 2023. ẢNH: ANH TRẦN

Theo đó, giá vé được bán với mức đồng giá 50.000 đồng cho cả khán đài A và khán đài B ở Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (quận 11). Với mỗi tấm vé trên tay, người hâm mộ có thể xem đủ 4 trận trong ngày thi đấu thuộc vòng bảng, hoặc 2 trận ở vòng đấu loại trực tiếp (bán kết và chung kết).

Giá vé được xem phù hợp với mặt bằng chung của futsal TPHCM. Cách đây ba tháng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từng bán vé xem đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế cũng tổ chức tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng với mức 80.000 đồng/vé. Trong khi các CLB ở TPHCM như Thái Sơn Nam TPHCM, Sahako hay Cao Bằng bán vé theo dõi Giải futsal VĐQG 2023 cũng chỉ 30.000 đồng/vé.

HFF tiến hành bán vé trực tuyến qua địa chỉ https://cupls.hff.vn/ để người hâm mộ tiến hành đặt vé và thanh toán trên trực tuyến. Cổng đăng ký mua vé trực tuyến được mở từ chiều 11-12 và đóng lại khi vé được bán hết. Hoặc khán giả có thể đến mua vé trực tiếp ở Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng vào ngày diễn ra trận đấu.

Giá vé theo dõi Giải futsal mở rộng TPHCM 2023.

Theo SGGPO tìm hiểu, sức chứa tối đa của Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng vào khoảng 5.000 chỗ ngồi. Nhưng để đảm bảo công tác an ninh, an toàn, đồng thời trả quyền lợi cho các đối tác thì HFF chỉ bán vé khoảng một nửa so với số chứa của địa điểm thi đấu.

Giải futsal mở rộng TPHCM - LS Cup 2023 diễn ra từ ngày 23 đến 29-12. Trong lần thứ 15 được tổ chức, sân chơi quy tụ 5 CLB tốp đầu trong nước cùng 3 đội khách mời rất mạnh đến từ Thái Lan và Malaysia. Theo kết quả bốc thăm, đương kim vô địch Giải futsal VĐQG và Futsal Cúp quốc gia 2023 Thái Sơn Nam TPHCM nằm ở bảng B cùng với á quân Giải futsal VĐQG Thái Lan 2023 Blackpearl Utd, hạng Ba Giải futsal VĐQG Malaysia 2023 Selangor Mac và Khánh Hòa.

Trong khi bốn đội Sahako FC, Cao Bằng, Thái Sơn Bắc và Thammasat Statilion (tốp 5 ở Giải futsal VĐQG Thái Lan 2023) nằm ở bảng A.

Chính sự xuất hiện của các đội khách quốc tế đi kèm theo những ngoại binh chất lượng đã tạo ra sự háo hức lẫn cảm hứng cho các thành viên của các CLB trong nước - những nhân vật chính của giải đấu. Thông qua mạng xã hội, giới quan chức, các HLV và cầu thủ đã tích cực chia sẻ, tương tác và kêu gọi người hâm mộ mua vé đến theo dõi các trận đấu. Giải futsal mở rộng TPHCM - LS Cup 2023 hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn về chuyên môn, để khép lại một năm 2023 đầy thành công của futsal Việt Nam.

HỮU THÀNH