Công an Hà Nội suýt thua trên sân Pleiku

Đội bóng phố Núi vẫn chưa nếm hương vị chiến thắng khi chia điểm với Công an Hà Nội trong cuộc so tài vào chiều 19-2 trên sân Pleiku. Đây cũng là trận hòa thứ 4 liên tiếp của HA.GL từ đầu giải, trong khi đó Công an Hà Nội tiếp tục gây thất vọng.