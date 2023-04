Công an Hà Nội FC sắp thay HLV?

Những nguồn tin từ sau vòng 7 V-League 2023, Câu lạc bộ tân binh mùa bóng năm nay, Công an Hà Nội FC đang tính chuyện thay HLV trưởng Paulo Foiani sau khởi đầu bết bát.

Trên thực tế thì chuyện thay HLV ở đội bóng này từng được dư luận đồn đoán từ cách đây cả tháng, khi mà đại diện của Công an Hà Nội FC lẫn HLV Park Hang-seo từng cùng xác nhận đôi bên đã làm việc với nhau. Nhưng khi ấy, thầy Park tiết lộ là ông chỉ làm Giám đốc kỹ thuật, còn vị trí HLV trưởng ông đề cử trợ lý Lee Young-jin.

Mọi chuyện sau đó khép lại khi Công an Hà Nội FC vượt qua vòng 1 Cúp Quốc gia 2023. Sau trận thắng Bình Dương ở vòng 6 V-League, HLV Paolo Foiani bất ngờ vắng mặt ở canbin chỉ đạo của Công an Hà Nội FC trong trận thắng lớn 4-0 trước Nam Định ở vòng 7. Nguyên nhân được cho là vì “lý do sức khỏe”.

Ngay sau trận đấu, thông tin CAHN FC mời HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Polking lại rộ lên. Nhà cầm quân này vốn đã từng xuất hiện trên sân Hàng Đẫy trong trận CAHN FC gặp Bình Định, sau đó ông về lại Thái Lan.

Được biết, phía CAHN FC cho biết đã có đàm phán với HLV Polking trong thời gian qua và nếu mọi chuyện thuận lợi, ông sẽ không ký gia hạn hợp đồng cùng LĐBĐ Thái Lan mà sẽ tái gia nhập V-League, lần này là cùng với CAHN FC. Trước đó tại V-League 2021, HLV Polking đã từng dẫn dắt CLB TPHCM.