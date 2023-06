Cơ hội cho VĐV cầu lông trẻ thể hiện

Lúc này, người làm cầu lông trong nước đã bớt đau đáu với câu hỏi “làm sao tìm được Tiến Minh thứ hai?”. Bởi lẽ, khi tay vợt kỳ cựu của cầu lông TPHCM Nguyễn Tiến Minh lui dần về phía sau các giải đấu, nhiều gương mặt trẻ trong nước đã và đang nỗ lực thể hiện mình nhằm tìm cơ hội là người thay thế đàn anh.

Trước đây, tay vợt Phạm Cao Cường từng được xem là người có triển vọng tiếp bước đàn anh Tiến Minh. Tuy nhiên, sau chấn thương, Cao Cường đã giải nghệ và hiện không còn thi đấu cầu lông thành tích cao. Thế hệ những người mới hiện tại của cầu lông nam Việt Nam có Lê Đức Phát (Quân đội), Nguyễn Hải Đăng (TPHCM), Nguyễn Tiến Tuấn (Hà Nội) được xem là các tay vợt nam đạt chuyên môn tốt nhất trong nước nhưng rõ ràng, người làm chuyên môn còn muốn nhiều hơn nữa về số lượng cùng chất lượng chuyên môn. Từng người như Hải Đăng, Đức Phát, Tiến Tuấn đã trải qua nhiều lần thi đấu các giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu quốc gia rồi trưởng thành và bây giờ là trụ cột của đơn vị mình. Họ đã khoác áo đội tuyển quốc gia tại SEA Games 32 mới đây.

Ở giải cầu lông trẻ vô địch quốc gia cúp Donex 2023 lần này, sự chú ý về chuyên môn phía giải nam vẫn được kỳ vọng vào đội cầu lông TPHCM, Hà Nội hay Đồng Nai, Bắc Giang. Ban huấn luyện cầu lông nam trẻ TPHCM mang tới giải những con người tốt nhất lúc này gồm Đăng Khánh, Trương Đăng Khôi, Trần Hoàng Kha, Nguyễn Văn Quang Huy, trong khi cầu lông nam trẻ Hà Nội có Vũ Hải Đăng, Nguyễn Danh Tiến, Vũ Trung Kiệt, Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Thế Ngọc.

Năm ngoái, trận chung kết đơn nam của giải là cuộc đọ sức giữa Trần Lê Mạnh An (Đồng Nai) và Trần Quốc Khánh (Bắc Giang) với chiến thắng cùng HCV thuộc về Mạnh An. Năm nay, Mạnh An đã hết tuổi thi đấu giải trẻ và cầu lông Đồng Nai trông chờ vào những gương mặt gồm Hoàng Bách, Hồng Hải, Minh Nhật, Lâm Vỹ, Hữu Nam. Trong khi đó, Trần Quốc Khánh vẫn dự giải nên tay vợt của cầu lông Bắc Giang được đánh giá có triển vọng đổi màu huy chương lần này.

Tại giải, về đồng đội, ban tổ chức chỉ tiến hành tranh tài nội dung đồng đội nam-nữ hỗn hợp thay vì tổ chức riêng đồng đội nam và đồng đội nữ. Điều này được xem là một trong những cơ hội tốt cho các tay vợt trẻ gồm cả nam và nữ được thi đấu tăng cường hơn về tính chiến thuật, khả năng phối hợp chuyên môn trên sân.

Với nữ, tại Giải cầu lông vô địch trẻ quốc gia cúp Donex 2023 năm nay, giới chuyên môn vẫn chờ sự bất ngờ ở nội dung đơn nữ. Dù cho, hiện tại, các tay vợt của Thái Bình, TPHCM, Đồng Nai, Hà Nội hay Bắc Giang có ưu thế hơn những đồng nghiệp còn lại. Năm ngoái, Lê Ngọc Vân của cầu lông nữ trẻ TPHCM là nhà vô địch nội dung đơn nữ. Cô tiếp tục có mặt tại giải năm nay và chắc chắn vẫn được xếp hạt giống số 1 của nội dung này. Nhưng cũng có thể, giải sẽ xuất hiện một nhân tố mới vì thế mọi người cùng chờ có sự thể hiện như vậy.

Trong khâu tổ chức, năm ngoái giải quy tụ 117 tay vợt tới từ 20 đơn vị trong các nước góp mặt tranh tài. Năm nay con số đã tăng lên là 132 tay vợt của 21 đơn vị góp mặt. Từ con số để thấy, việc đào tạo cầu lông trẻ có sự gia tăng số lượng đơn vị và VĐV qua một năm. Lúc này, những đơn vị chú trọng công tác đào tạo chuyên sâu cầu lông trẻ của Việt Nam và trở thành địa chỉ vàng về sự đào tạo này phải kể tới TPHCM, Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Đồng Nai... Ngoài ra, các đơn vị khác có đăng kí thi đấu tại giải năm nay là Bắc Ninh, Đồng Tháp, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Lai Châu, Ninh Thuận, Quân đội, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hóa, TT-Huế, Tiền Giang, Trà Vinh.

Trong số này, hai đơn vị TT-Huế và Khánh Hòa chắc chắn được ghi nhận từ nhà tổ chức và Liên đoàn cầu lông Việt Nam vì mỗi đơn vị chỉ có 1 tay vợt nam đăng kí thi đấu nhưng vẫn dự giải để tạo điều kiện cho VĐV cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.