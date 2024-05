CLB TPHCM – LPB HA.GL: Chủ nhà tiếp tục niềm vui? (19g15, ngày 25-5)

CLB TPHCM hướng đến mục tiêu giành 3 điểm để sớm trụ hạng ở mùa bóng 2023-2024

Vòng 20, LPB HA.GL đã có trận thắng đầy may mắn trước Hà Tĩnh nhờ lợi thế hơn người từ khá sớm khi Lâm Anh Quang, tác giả của bàn mở tỷ số của đội khách lãnh thẻ đỏ vào cuối hiệp 1. Lợi thế hơn người đã giúp đội bóng phố núi dễ dàng chuyển đổi trạng thái sang tấn công và ngược dòng giành chiến thắng.

Trận thắng đã giúp họ qua mặt Hà Tĩnh với khoảng cách hơn 1 điểm, nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự bám sát của SLNA đang đứng áp chót mà khoảng cách điểm số cũng vừa vặn 1 điểm. Chính vì thế mà nguy cơ trở xuống lại vùng hiểm nguy với đội bóng phố núi vẫn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Trong đó có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Thống Nhất ở vòng 21.

Vòng 21 cũng đánh dấu ngày trở lại sân Thống Nhất của HLV Vũ Tiến Thành, nơi mà ông đã lần lượt cầm sa bàn trong khoảng thời gian ngắn với hai đại diện của TPHCM là Sài Gòn FC và CLB TPHCM. Quả là ngày trở lại nhiềm cảm xúc khi mà đôi bên đều chưa an toàn trong mục tiêu trụ hạng mùa này.

Cả khách lẫn chủ đều chưa đạt điểm số an toàn để trụ hạng

Ở đội chủ nhà, họ cũng vừa trải qua vòng 20 đầy may mắn qua trận thắng 2-1 trước CLB CAHN cũng trong thế hơn người. Nhưng điều đáng khen cho đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương là họ giữ được sự liền mạch trong lối chơi xuyên suốt 90 phút tranh tài cùng khả năng tận dụng hiệu quả các cơ hội có được để đem về chiến thắng.

Trận thắng ở vòng 20 đã giúp CLB TPHCM đạt 26 điểm, nhưng ở mùa giải mà luôn xảy ra nhiều bất ngờ thì điểm an toàn để trụ hạng có thể sẽ khá cao, dự kiến khoảng 29-30 điểm thì mới bàn đến chuyện an tâm trụ hạng. Cả hai đội đều giữ được đội hình tốt nhất cho cuộc so tài này. Ưu thế đá sân nhà cùng khát khao thể hiện của ê-kip Phùng Thanh Phương, Đinh Hồng Vinh liệu có giúp đội chủ nhà “đòi nợ” từ trận thua ở cuộc đối đầu lượt đi tại Pleiku?

Dự đoán: 2-1

CAO TƯỜNG