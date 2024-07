CLB Long An được trả về Sở VH-TT&DL tỉnh

Thông tin gây hoang mang nơi người hâm mộ bóng đá Long An khi CLB Long An vừa được Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An xin trả về Sở VH-TT&DL tỉnh Long An. Nguyên nhân là thiếu hụt nguồn vận động, mất cân đối nguồn thu chi.