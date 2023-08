CLB Hà Nội bị phạt 70 triệu đồng trước trận "chung kết sớm" với CAHN FC

Trước cuộc so tài với CAHN, trận đấu được ví như "chung kết sớm" ở mùa bóng 2023, CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng cùng bị mức phạt 70 triệu đồng do để khán giả đốt pháo sáng trên khán đài.

Cụ thể, Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với một số vi phạm tại các trận đấu vòng 4 Giai đoạn 2 của Giải, cụ thể như sau:

– Quyết định kỷ luật số 393/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB TopenLand Bình Định 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) do có 07 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Viettel và CLB TopenLand Bình Định ngày 1-8-2023 tại V-League 2023.

– Quyết định kỷ luật số 394/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB Hà Nội 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả đốt nhiều pháo sáng; gây mất an ninh, an toàn trên sân vận động trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ngày 2-8-2023 tại V-League 2023.

– Quyết định kỷ luật số 395/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB Hải Phòng 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) và cấm cổ động viên CLB Hải Phòng vào sân 01 trận kế tiếp tại trận đấu trên sân của CLB Hà Nội gặp CLB Hải Phòng thuộc các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia do cổ động viên của CLB gây mất an ninh, an toàn; đốt nhiều pháo sáng trên sân vận động trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ngày 2-8-2023 tại V-League 2023.

Đây cũng là lần thứ 2 trong tuần, CLB Hà Nội bị phạt tiền vì CĐV đội khách. Trước đó họ đã bị phạt 25 triệu đồng do CĐV Nam Định đốt pháo sáng trên khán đài.