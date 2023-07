Chúng ta đã có những trải nghiệm quý giá

Không nên quá phiền muộn từ trận thua Bồ Đào Nha, như tôi đã phân tích, việc thua đối thủ như Bồ Đào Nha cũng là chuyện bình thường, quan trọng là cách tiếp cận trận đấu, những thể hiện của các cô gái Việt Nam như thế nào trong trận này, giải đấu này. Mục tiêu của chúng là là tìm 1 bàn thắng, hay ước mơ xa hơn là 1 trận hòa, nhưng mọi chuyện không như mong đợi thì hãy gác lại, tập trung cho trận gặp Hà Lan, trận đấu chia tay ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới trong năm 2023.

Theo tôi thì VFF đã có lý khi bên cạnh việc tập trung, tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam qua các chuyến tập huấn trước giải cũng chủ động không đặt mục tiêu cao cho các cầu thủ. Bởi ở thời điểm hiện tại, việc đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam cạnh tranh thành tích ở lần đầu tiên được dự World Cup rõ ràng vẫn còn quá sức. Đội tuyển nữ Việt Nam ở chung bảng đấu với Mỹ và Hà Lan, 2 "cường quốc" của bóng đá nữ bao nhiêu năm qua. Bồ Đào Nha thì ngay ở bước nhập cuộc cũng đã xác định là “ca khó” cho dù họ đến với VCK qua trận tranh play-off.

Đến nay, chúng ta còn 1 trận nữa là cuộc so tài với đội tuyển nữ Hà Lan, đương kim á quân thế giới. Lúc này hẳn không nên nhắc lại quá nhiều những trận vừa qua, đó cũng là những trải nghiệm với các cầu thủ chúng ta ở lần đầu tham dự World Cup. Mong rằng thầy trò đội tuyển sẽ sớm gác lại trận đấu với Bồ Đào Nha, xem như đó cũng là một cơ hội để thử sức mình. Đã vận hành lối chơi phòng ngự “tử thủ” trước đội tuyển Mỹ, sau đó là dần điều chỉnh khi so tài với Bồ Đào Nha. Các em đã rất cố gắng rồi, chúng ta còn thêm 1 trận gặp Hà Lan, đối thủ đẳng cấp hơn nhiều so với Bồ Đào Nha.

Hãy xem mỗi trận đấu là một bài học kinh nghiệm quý giá để tích lũy thêm cho tương lai.