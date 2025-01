Chủ tịch Barcelona bị thúc giục từ chức sau bê bối Dani Olmo

Chủ tịch Joan Laporta bị yêu cầu từ chức sau bê bối Dani Olmo và Pau Victor không được đăng ký.

Mười nhóm đối lập và nhóm người ủng hộ khác nhau đã đồng loạt yêu cầu Laporta từ chức. Họ trích dẫn “sự cẩu thả” trong cách xử lý việc đăng ký Olmo và Victor chỉ là một trong nhiều lý do khiến họ phản đối Chủ tịch, người có thời hạn nhiệm vụ đến năm 2026. Trong đó, hoa hồng trả cho bên thứ 3 trong việc gia hạn hợp đồng với nhà tài trợ trang phục Nike, hay quyết định đóng cửa một khu vực tại sân Olympic do tranh chấp với người hâm mộ, và việc bán khu ghế VIP trị giá 100 triệu EUR tại sân Camp Nou mới trong 20 năm tới… cũng được nêu ra như những vấn đề. Một tuyên bố do 10 nhóm ký kết cho biết nếu Laporta không từ chức, họ sẽ cân nhắc việc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chức Chủ tịch của ông.

Hậu quả xảy ra sau thông báo của La Liga và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vào thứ Bảy, xác nhận rằng Barca không thể đăng ký lại Olmo và Victor lần thứ 2 trong mùa giải này, sau khi đã bỏ lỡ thời hạn chót là ngày 31-12 để chứng minh rằng họ tuân thủ các quy tắc về công bằng tài chính (FFP) của giải đấu.

Trong khi Barca cũng đã thông báo rằng sẽ kháng cáo quyết định lên Consejo Superior de Deportes (CSD), Tòa án thể thao cao nhất ở Tây Ban Nha. CLB xứ Catalan nói rằng “bất khả kháng” là lý do khiến việc bán các ghế VIP trị giá 100 triệu EUR, vốn sẽ cho phép Olmo và Victor được đăng ký lại, không hoàn thành kịp thời hạn ngày 31-12. Barca cũng sẽ phản đối quy tắc không cho phép cầu thủ được đăng ký 2 lần với cùng một đội trong cùng một mùa giải.

Dani Olmo và Pau Victor không cân nhắc rời Barcelona theo dạng tự do.

Lúc này, các nguồn tin của CLB vẫn tin rằng cuối cùng họ sẽ có Olmo và Victor trở lại trong mùa giải, và cả 2 cầu thủ đều có tên trong đội hình sẽ bay đến Saudi Arabia để tham dự Siêu cúp Tây Ban Nha trong tuần này. Cả 2 cầu thủ đều có các điều khoản trong hợp đồng cho phép họ ra đi miễn phí nếu họ không được đăng ký cho nửa sau của mùa giải. Nhưng các nguồn tin thân cận với cầu thủ thừa nhận rằng có sự tức giận về cách tình hình diễn ra, nhưng nói thêm rằng hiện không có cầu thủ nào cân nhắc rời Barca.

THANH TUẤN