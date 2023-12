Chỉ có Nguyễn Trần Thanh Tự tiến vào vòng 4 Giải Billiards World Cup Sharm El Sheikh

Nguyễn Trần Thanh Tự có 2 chiến thắng ở vòng 3

Vòng loại thứ 3 thi đấu từ chiều tối cho đến rạng sáng hôm nay, 48 cơ thủ chia thành 16 bảng, đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 16 cơ thủ đầu bảng lọt tiếp vào vòng loại thứ 4. Việt Nam có hai cơ thủ Đoàn Minh Kiệt, Đào Văn Ly giành vé từ vòng loại thứ 2 và cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự là hạt giống vào thẳng.

Ở trận ra quân đầu tiên ở bảng F, Nguyễn Trần Thanh Tự đã có một trận đấu quá dễ dàng trước cơ thủ nước chủ nhà Abdallah (Ai Cập). Ngay sau khi nhập cuộc, Thanh Tự nhanh chóng chiếm ưu thế 7/1. Tuy không tung ra series điểm lớn, nhưng Thanh Tự đã có 5 cái series 3 điểm, 7 series 2 điểm và 1 cơ 1 điểm để hoàn thành chiến thắng cách biệt 30-9.

Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự có ngày thi đấu thành công

Do cơ thủ cùng bảng Jaeschke (Đức) cũng thắng Abdallah 30-24 nên trận đấu cuối giữa Thanh Tự và Jaeschke quyết định ngôi đầu bảng. Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn khi hai cơ thủ lần lượt tung series. Trong 8 lượt cơ đầu, chỉ có duy nhất 1 lượt cơ không ghi điểm, còn 7 lượt cơ còn lại, Thanh Tự đều có series 2 đến 5 điểm. Tuy xuất sắc như thế, nhưng cơ thủ cơ thủ Việt Nam chỉ dẫn điểm Jaeschke 23-19 sau 8 lượt cơ do đối thủ cũng xuất sắc không kém. Cơ thủ người Đức cũng tung nhiều series, trong đó có 1 series 7 điểm. Tuy nhiên ở phần còn lại trận đấu, Thanh Tự tiếp tục duy trì sự thăng hoa, trong khi đối thủ bị mất cảm giác. Do đó, Thanh Tự giành chiến thắng chung cuộc 30-22 để có 2 trận toàn thắng đứng đầu bảng F.

Trong 2 cơ thủ Việt Nam bị loại, đáng tiếc nhất cho trường hợp của Đào Văn Ly khi anh bị một chút xuất thần đến từ cơ thủ Hà Lan Hofman. Sau khi thắng Vasseur (Pháp) ở trận đầu với tỷ số 30-22, Đào Văn Ly gặp Hofman ở trận đấu quyết định khi cơ thủ người Hà Lan cũng thắng Vasseur 30-15.

Đào Văn Ly bị loại bởi series 14 điểm của đối thủ

Mọi chuyện tưởng chừng tốt đẹp cho Đào Văn Ly khi anh chơi khá thăng hoa, nhanh chóng tạo cách biệt lớn dẫn 23/6. Tuy nhiên ở thời điểm cơ thủ Việt Nam đang dẫn 27/12, Hofman bùng nổ kịp lúc bằng một series 14 điểm. Chính nhờ series này, cơ thủ Hà Lan đã tìm được 1 trận hoà 30-30 với Đào Văn Ly. Cùng có 1 trận thắng, 1 trận thua, nhưng Hofman hơn chỉ số phụ đã đẩy Đào Văn Ly ra khỏi cuộc chơi.

Cuộc phiêu lưu của cơ thủ Đoàn Minh Kiệt trong lần đầu ra nước ngoài dự World Cup đã kết thúc ở vòng loại thứ 3. Nằm ở bảng B, Minh Kiệt chỉ thắng Jorissen (Hà Lan) 30-10 nhưng để thua sít sao Kim Hyung Kon 29-30, đành nhìn chiếc vé thuộc về cơ thủ Hàn Quốc.

Vào chiều tối nay, giải tiến hành thi đấu vòng loại thứ 4 với sự có mặt của 3 cơ thủ Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Trần Thanh Tự lọt vào từ vòng loại thứ 3 và Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực đang nằm trong tốp 35 thế giới được chọn làm hạt giống vào thẳng.

GIA MẪN