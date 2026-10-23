Bóng đá bãi biển Việt Nam đối mặt thử thách lớn tại châu Á

Nhằm chuẩn bị cho Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam bắt đầu tập trung tập luyện tại Đà Nẵng. Giải năm nay diễn ra từ ngày 18 đến 28-11 tại Phang Nga, Thái Lan.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam có nhiều kinh nghiệm ở sân chơi châu Á. Ảnh: VFF

HLV trưởng của đội là ông Mai Văn Đức, đội tuyển quy tụ 20 cầu thủ, được tuyển chọn từ những nhân tố nổi bật thể hiện phong độ tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026, tổ chức tại Quy Nhơn – Gia Lai hồi tháng 8 vừa qua.

Đáng chú ý, trong danh sách tập trung lần này có 9 cầu thủ từng tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2025, gồm Nguyễn Hữu Ân, Nguyễn Anh Quang, Trần Kim Trung, Mai Văn Mãnh, Hồ Quốc Hưng, Lê Thái Nguyên, Phạm Trường Dũ, Trần Ngọc Bảo và Phan Đạt.

Trong thời gian tập luyện tại Đà Nẵng, đội tuyển sẽ tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật và chuẩn bị phương án thi đấu phù hợp với các đối thủ tại vòng bảng.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 có sự tham dự của 12 đội tuyển, được chia thành ba bảng. Tại bảng A, chủ nhà Thái Lan sẽ cạnh tranh với Nhật Bản – đội tuyển từng ba lần vô địch, Bahrain – nhà vô địch năm 2006 và Iraq.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp các đội Lebanon, Iran và Afghanistan ở vòng bảng. Ảnh: VFF

Ở bảng B, Iran hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch và thiết lập kỷ lục với lần thứ năm đăng quang. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Lebanon, Iran và Afghanistan. Trong khi đó, bảng C gồm Oman – nhà vô địch năm 2015, UAE – đội tuyển từng hai lần lên ngôi, Saudi Arabia và Uzbekistan.

Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lebanon lúc 17g00 ngày 19-11, Iran lúc 17g00 ngày 21-11 và Afghanistan lúc 17g00 ngày 23-11. Các trận đấu đều diễn ra tại Phang Nga, Thái Lan.

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KHÁNH VÂN