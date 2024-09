Bóng bàn TPHCM giành 4 HCV giải các tay vợt xuất sắc trẻ quốc gia 2024

Hai tay vợt của TPHCM giành ngôi vô địch đôi nữ nhóm tuổi 22-23 tại giải. Ảnh: NGUYỄN TIẾN HÙNG

Các trận chung kết của các nội dung đã khép lại tại nhà thi đấu tỉnh Cao Bằng ngày 1-9 và ban tổ chức ghi nhận nhiều trận đấu kịch tính diễn ra. Trong giải vô địch các tay vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2024 này, bóng bàn TPHCM có 3 tấm HCV quý giá.

Tại chung kết đôi nữ của nhóm tuổi 22-23, cặp Nguyễn Lê Bảo Trân và Nguyễn Thị Xuân Mai (TPHCM) vào chung kết gặp đôi ghép giữa Đỗ Nguyễn Uyên Nhi (Lâm Đồng) với Bùi Ngọc Lan (Hải Dương). Với sự phối hợp ăn ý, 2 tay vợt của TPHCM đã xuất sắc vượt đối thủ để giành HCV. Trong thi đấu các nội dung đơn, bóng bàn trẻ TPHCM giành thêm tấm HCV đơn nữ nhóm tuổi U9 nhờ kết quả của tay vợt trẻ Thắng Thiên Ngân và HCV đơn nữ U10-11 của tay vợt Hồ Phương Linh, HCV đơn nữ U14-15 của tay vợt Nguyễn Như Quỳnh.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Xuân Mai đã nỗ lực lọt vào chung kết đơn nữ nhóm tuổi 22-23 để gặp Lâm Thu Cúc (Quân đội) tranh ngôi vô địch. Đáng tiếc, Xuân Mai để thua dù đã thi đấu ổn định nên có HCB ở giải năm nay.

Nội dung đơn là nội dung được chú ý ở các nhóm tuổi. Tại giải năm nay, tay vợt Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân – T&T) vô địch đơn nam nhóm tuổi 22-23 còn Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân – T&T) vô địch đơn nữ nhóm tuổi 20-21. Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc là 2 tuyển thủ giành HCV tại SEA Games 32 ở Campuchia năm ngoái. Năm nay, bóng bàn Hải Dương đã có Nguyễn Duy Phong lọt vào chung kết đơn nam nhóm tuổi 18-19, Bùi Hữu Huy vào chung kết đơn nam nhóm tuổi 20-21. Dù vậy, Chỉ có tay vợt Duy Phong giành HCV (thắng Trần Mạnh Cường (Công an Nhân dân – T&T)) còn Hữu Huy nhận HCB (thua Vũ Mạnh Huy (Công an Nhân dân – T&T)).

Năm nay, giải đã quy tụ các tay vợt trẻ, thiếu niên, nhi đồng có chuyên môn tốt nhất cả nước góp mặt. Các tay vợt sẽ thi đấu theo nhóm tuổi U9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 19-21 và 22-23. Các nội dung của vòng loại sẽ thi đấu 5 ván thắng 3. Các trận chung kết nội dung đơn của nhóm tuổi trẻ, thiếu niên sẽ thi đấu 7 ván thắng 4. VĐV đã thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ.

MINH CHIẾN