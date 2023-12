Bình Dương tổ chức thí điểm triển khai tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2023.

Sáng ngày 7-12-2023, tại Trường Đại học Thủy Lợi cơ sở II (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), diễn ra Lễ khai giảng Lớp tập huấn phương pháp Thí điểm triển khai tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước. Lớp do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức.

Giảng viên đang triển khai thí điểm mô hình Lớp dạy bơi và kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Hồ bơi Tiên Phong.

Lớp tập huấn phương pháp Thí điểm triển khai tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước, diễn ra từ ngày 6-12 đến ngày 15-12-2023 tại Trường Đại học Thủy Lợi Cơ sở II và Công ty Cổ phần phát triển Tiên Phong Group, tham dự Lớp tập huấn có khoảng 150 học viên đến từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Học viên tham dự Lớp tập huấn sẽ được triển khai nhiều nội dung, chuyên đề mới bao gồm: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước theo Chương trình thí điểm; hướng dẫn phương pháp dạy trẻ em học bơi, học kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng cứu đuối an toàn; hướng dẫn phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả trẻ em học bơi theo các tiêu chí của Chương trình thí điểm; hướng dẫn tổ chức các cuộc thi trẻ em tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; tổ chức Hội thảo, trao đổi, lấy ý kiến về việc kiểm tra, đánh giá, công nhận trẻ em biết bơi theo các tiêu chí thí điểm và tham gia hoạt động tổ chức Thí điểm Hội thi kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước…

Sau khi kết thúc Lớp tập huấn, Ban tổ chức tiếp tục tổ chức Thí điểm Hội thi kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em, từ ngày 13-12 đến ngày 15-12-2023 tại Công ty Cổ phần phát triển Tiên Phong Group (phường An Thạnh, TP Thuận An). Tham gia Hội thi dự kiến có trên 200 học sinh đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn, với các phần thi: Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em; thi thực hành bơi tiếp sức lên, xuống bể bơi an toàn và đi tìm kho báu. Tổ chức các trò chơi “Bơi tiếp sức lên, xuống bể bơi an toàn", "Cứu hộ trên bờ", "Đi tìm kho báu", “Cứu đuối tiếp sức bằng phao”, “Đua thuyền”, “Đua cá ngựa”, “Vượt chướng ngại vật”, “Cứu hộ tiếp sức”…

Ban Tổ chức Lớp và các Giảng viên chụp hình lưu niệm tại Lễ khai giảng.

Cũng trong chương trình Tổ chức thí điểm triển khai tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2023. Từ ngày 15-11 đến ngày 15-12-2023 tại Công ty Cổ phần phát triển Tiên Phong Group (phường An Thạnh, TP Thuận An) và Hồ bơi Khu Dân cư Hiệp thành 3 (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một). Ban tổ chức cũng đã tiến hành tổ chức xây dựng mô hình Lớp dạy bơi và kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, hoạt động thu hút gần 1000 em học sinh trên địa bàn tham gia.

Thông qua hoạt động giúp cho Ban Tổ chức đánh giá những hiệu quả của việc triển khai chương trình thí điểm này, xây dựng và rà soát các tiêu chí cụ thể để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định về tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước trên toàn quốc, đồng thời nhằm phát triển phong trào tập luyện bơi, lặn, các kỹ năng an toàn, kỹ năng phòng chống đuối nước cho Thanh thiếu nhi, học sinh và cộng đồng. Từng bước chuẩn hoá về nội dung, chương trình giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả trẻ em học bơi, học kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn đuối nước hiện nay.

CAO TƯỜNG