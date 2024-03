Bình Dương: sôi nổi các hoạt động chào mừng 78 năm ngày truyền thống ngành thể thao Việt Nam 27-3

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương trao thưởng cho các VĐV đoạt giải

Hội thao năm nay tổ chức thi đấu các môn thể thao gồm: Bóng đá mini nam, Bóng chuyền hơi nam - nữ phối hợp, Nhảy bao bố và Kéo co tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương (số 687, đường Võ Văn Kiệt, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Sáng ngày 23-3, theo Kế hoạch tổ chức Hội thao, các đội sẽ thi đấu các môn thể thao còn lại như Bóng chuyền hơi nam – nữ phối hợp, Nhảy bao bố và Kéo co. Trước đó, ngày 16 đến 17-3-2024, các đội đại diện các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khách mời: Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; Trại giam An Phước; Trại giam Phú Hòa đã thi đấu môn Bóng đá mini nam.

Các hoạt động sôi nổi tại Hội thao

Sau một tuần thi đấu đã xác định được những vị trí dẫn đầu ở các môn như: Hạng Nhất môn Bóng đá mini nam thuộc về Trại giam Phú Hòa, hạng Nhì là Trường Đại học TDTT TPHCM, đồng hạng Ba là CLB Bóng đá Lão tướng Phú Mỹ và Liên quân Dĩ An – Bến Cát. Ở môn Bóng chuyền hơi nam – nữ phối hợp, hạng Nhất thuộc về Liên quân Thuận An – Bàu Bàng, hạng Nhì thuộc về Liên quân Thủ Dầu Một - Tân Uyên, đồng hạng Ba thuộc về Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh và Liên quân Dĩ An – Bến Cát.

Ở môn Nhảy bao bố, hạng Nhất thuộc về huyện Phú Giáo, hạng Nhì là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, đồng hạng Ba là Liên quân Dĩ An – Bến Cát và Văn phòng Sở. Ở môn Kéo co, Liên quân Dĩ An – Bến Cát giành hạng nhất, hạng Nhì là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, hai đơn vị đồng hạng Ba là Thuận An và Phú Giáo.

Hội thao được các đơn vị hưởng ứng tích cực, diễn ra sôi nổi nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam 27-3, đồng thời cũng là cơ hội thắt chặt tình cảm, gắn bó và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, khích lệ phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, nâng cao thành tích thể thao chuyên nghiệp, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

CAO TƯỜNG