Bế mạc lớp đào tạo nâng cao trọng tài quốc gia 2024

Sau gần 1 tuần làm việc, sáng 21-3, lớp đào tạo nâng cao trọng tài quốc gia 2024 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Nghệ An phối hợp tổ chức đã bế mạc tại khách sạn Asean, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.