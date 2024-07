Bế mạc Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh Bình Dương năm 2024

Ban tổ chức trao Huy chương vàng và Cúp vô địch cho đội Nhi đồng Thủ Dầu Một

Giải Bóng đá Nhi đồng tỉnh Bình Dương năm 2024 diễn ra từ ngày 4-7 đến ngày 7-7-2024 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng. Tham dự có hơn 100 vận động viên đến từ 9 đội bóng đá Nhi đồng đại diện cho các huyện, thành phố trong tỉnh. Các đội chia làm ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn các đội nhất, nhì bảng mỗi bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

Đây là giải đấu thường niên dành riêng cho lứa tuổi nhi đồng, được tổ chức nhằm mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, động viên đánh giá phong trào bóng đá trong lứa tuổi nhi đồng ở các địa phương, trong trường học, là nơi ươm mầm tài năng bóng đá tỉnh nhà, góp phần tìm kiếm những mầm non triển vọng nhằm tuyển chọn bổ sung vào các tuyến bóng đá năng khiếu, trẻ của tỉnh tham gia các giải toàn quốc hàng năm.

Hạng nhì thuộc về đội Nhi đồng Thuận An

Giải được tổ chức một cách chặt chẽ, khoa học và đúng quy định; các đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc và thi đấu rất nỗ lực, nhiệt tình. Công tác truyền thông về giải đấu được thực hiện một cách chuyên nghiệp trên nhiều cổng thông tin. Ban tổ chức đã livestream trực tiếp 17 trận đấu cũng như Lễ khai mạc, bế mạc và trao thưởng.

Cùng với đó là video clip các trận đấu, các bàn thắng đẹp và nhiều tin, bài, hình ảnh về các trận đấu trên các ấn phẩm và các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương, địa phương cũng tham dự, đưa tin và tuyên truyền về giải…. Tất cả đã tạo nên sự thành công của giải đấu với chất lượng chuyên môn cao và đạt được mục đích yêu cầu đề ra, tạo ấn tượng tốt đẹp.

Đội nhi đồng Dĩ An đoạt hạng Ba

Kết quả chung cuộc đội Bóng đá nhi đồng Thủ Dầu Một đạt chức vô địch sau khi thắng đội Thuận An với tỷ số 1-0; đội Thuận An đạt hạng nhì, hạng ba đội Dĩ An, và khuyến khích đội Dầu Tiếng. Kết quả cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất Đậu Lê Đăng Thái đội Thuận An; Thủ môn xuất sắc nhất Bùi Đăng Khôi đội Dầu Tiếng; Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Hoàng Trọng Nhân thuộc đội Dầu Tiếng.

Sau Giải đấu, Ban tổ chức sẽ đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức, đánh giá công tác phát triển bóng đá cộng đồng và chất lượng phong trào bóng đá ở lứa tuổi Nhi đồng của các địa phương, qua đó có những định hướng giải pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bóng đá ở lứa tuổi Nhi đồng ở các địa phương, trong trường học; làm cơ sở phát hiện những mầm non năng khiếu bóng đá, tuyển chọn, đào tạo bổ sung lực lượng cho các tuyến bóng đá trẻ của tỉnh tham dự đạt kết quả cao tại các giải bóng đá trẻ cấp quốc gia hàng năm.

CAO TƯỜNG