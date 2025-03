Bayer Leverkusen gượng dậy

Mario Hermoso nghỉ hết mùa giải vì chấn thương vai

Lần đầu tiên ở Bayer Leverkusen, HLV Xabi Alonso trải qua ba trận thua liên tiếp mà không ghi nỗi bàn thắng nào. Nhà vô địch Bundesliga thua Bayern Munich hai lượt đi và về ở vòng knock-out Champions League với tổng tỷ số 0-5, thua đội bóng đang ngụp lặn cuộc chiến trụ hạng Werder Bremen 2 bàn không gỡ. Quá sốc cho người hâm mộ ở sân Bay Arena bởi các học trò của HLV Alonso là đội bóng Đức chơi hay nhất ở vòng bảng Champions League, trong khi Bayern Munich phải tốn sức ở hai trận đấu play-off.

Chưa hết, chấn thương đang bào mòn lực lượng của Bayer Leverkusen. Cầu thủ chơi hay nhất đội kể từ đầu mùa giải tới nay là Florian Wirtz bị đứt dây chằng mắt cá chân phải nghỉ ít nhất tới giữa tháng Tư. Tiền đạo Nathan Tella đau cơ nên dự tính ngồi ngoài tới sau đợt thi đấu quốc tế tháng 3. Một tiền đạo khác là Martin Terrier nghỉ hết mùa giải do đứt gân kheo.

Hậu vệ Mario Hermoso mượn từ AS Roma sẽ phải nghỉ hết mùa giải do chấn thương vai quá nặng. Thời gian mượn cũng sẽ kết thúc vào cuối mùa này nên khả năng cao là Bayer Leverkusen không kích hoạt điều khoản mua đứt do mức lương của hậu vệ Tây Ban Nha lên tới 8 triệu euro mỗi mùa. Cuối cùng là trung vệ Edmond Tapsoba cũng phải vắng mặt vài tuần do đau cơ.

Bayer Leverkusen chơi trận muộn nhất vòng 26 Bundesliga trên sân Stuttgart. HLV Alonso tự tin bảo rằng Thiên nga là “đối thủ đẹp”. Quả thật, trong 14 lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, Bayer Leverkusen không thua lần nào. Con số đó ít nhiều động viên các cầu thủ HLV Tây Ban Nha đang bị dao động tâm lý sau chuỗi trận tồi tệ. Giám đốc thể thao Simon Rolfes khích lệ tinh thần cầu thủ “Chúng tôi vẫn muốn vô địch Bundesliga một lần nữa. Cơ hội vẫn còn nếu giữ được sự tập trung và làm việc chăm chỉ cho tới cuối mùa giải”. Liệu sự chăm chỉ có khỏa lấp được sự thiếu hụt lực lượng và tinh thần có phần sa sút trên sân Thiên nga hay không?

