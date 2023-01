Ba mươi giây đáng nhớ và phút sa cơ của huyền thoại

Vì sao 30 giây trước khi VAR can thiệp ấy lại đáng nhớ với Frank Lampard? Chúng ta hãy trở lại thời điểm đầu trận, khi 9.000 CĐV áo xanh cùng hô vang “Hãy sa thải ban điều hành”. Họ không đòi đuổi Frank Lampard. Họ tin rằng cú trượt dốc không phanh của Everton hiện nay bắt nguồn từ thượng tầng quản lý và Lampard chỉ là “vật tế thần”. Người ta đã nói nhiều đến chuyện Lampard bị sa thải sau trận thua Brighton 1-4 ở Premier League hồi giữa tuần, nhưng ông vẫn tiếp tục cầm quân tại FA Cup trước một đối thủ mà có lẽ, cơ hội chiến thắng dành cho Everton là không có. Nếu bàn thắng của Lewin được công nhận, có thể Everton đã không thua và chiếc ghế của Lampard sẽ chưa cắt toàn bộ chân.

Bóng đá cũng như cuộc sống, đôi khi có những khoảng khắc xóa đi sự khác biệt thành-bại. 30 giây của Lampard được ghi nhớ bởi nó cho thấy các cầu thủ Everton vẫn đang chiến đấu vì ông thầy trẻ tuổi - một huyền thoại của bóng đá Anh. Cũng như các CĐV Everton, cầu thủ cũng đứng về phía Lampard vì họ biết, kết cục này không thể chỉ là lỗi của người cầm quân. Everton đã không thể vượt qua được 3 nghịch cảnh dưới triều đại Lampard: Chấn thương, VAR và thiếu may mắn.

Trắng tay trước Brighton, nghĩa là Everton chỉ kiếm được 15 điểm sau 18 trận đã đấu tại giải Ngoại hạng. Thua Man.United, đã là thất bại thứ 8 trong 10 trận gần nhất. Everton giờ là một con tàu đắm, chẳng khác gì lúc Lampard đến tiếp nhận sau khi đội này sa thải Rafa Benitez ở giữa mùa trước. Tỷ lệ chiến thắng của Lampard chỉ là 29,3%, nghĩa là còn kém hơn Benitez (31,8%), người được ví như “nhà cầm quân tệ hại nhất lịch sử Everton”. Vậy mà Lampard vẫn được ủng hộ.

Cơ hội để Lampard tiếp tục là vô cùng nhỏ, nhưng chính tiền vệ huyền thoại của Chelsea từng khẳng định, ông không tìm kiếm sự bảo đảm gì cho chiếc ghế của mình cả, mà cứ làm tốt việc của mình. Sự sa sút của Everton không thể là lỗi của Lampard vì chính ông là người đã giúp đội trụ hạng cuối mùa trước. Việc chỉ thắng 12 trong số 41 trận cầm quân có thể là do Lampard kém nghề, nhưng cũng có thể là Everton không còn là đội bóng được xếp vào nhóm “ngựa ô” như trước đây. Ba mùa giải gần nhất, họ đều xếp phía sau nữa bảng xếp hạng và lộ trình đó vẫn chưa thay đổi. Lampard có thể chỉ đơn giản là “sai chỗ, sai thời điểm” khi nhận việc tại Everton mà thôi. Đó có thể là lý do mà dù Everton trượt dốc thảm hại, thì các ông chủ ở Everton vẫn chưa tìm ra ai để thay thế sớm. Ai có đủ can đảm làm “lính chữa cháy” vào lúc này?

Theo tờ Daily Mail, Wayne Rooney hiện đang là ứng viên số 1 để thay chỗ của Lampard. Một số cái tên quen thuộc như Roberto Martinez hay Sean Dyche đã được nhắc tới, nhưng khả năng nhận lời là không cao. Trong khi đó, Rooney bắt đầu sự nghiệp thi đấu ở tại Everton, sau đó đầu quân cho Man.United và trở thành huyền thoại như Lampard. Trước khi giải nghệ, Rooney từng trở lại thi đấu cho Everton vào năm 2017, ghi 10 bàn sau 31 lần ra sân. Hiện Rooney đang dẫn dắt CLB DC United sau khi chia tay Derby County. Nếu Everton đưa ra một lời đề nghị hợp lý, khả năng họ có được chữ ký của Rooney là cực cao.