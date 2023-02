Áp lực với HLV Potter

Các ông chủ Chelsea càng bạo chi trên thị trường chuyển nhượng, HLV Graham Potter càng bị đẩy sâu vào vòng xoáy của áp lực. Khi công tác nhân sự tháng Giêng đã hoàn tất, trận đối đầu Fulham tại Stamford Bridge (3 giờ, ngày 4-2) là lúc nhà cầm quân 47 tuổi người Anh bị đặt vào tình huống “buộc phải thắng”.

The Blues đã chi hơn 300 triệu bảng trong tháng Giêng, một con số không thể tin nổi ở một kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Sau những bản hợp đồng đình đám Joao Felix và Mykhailo Mudryk hồi đầu tháng, các ông chủ Chelsea đã gây sốc khi phá kỷ lục chuyển nhượng tại Anh, chi đến 106,8 triệu bảng để mang về “Cậu bé vàng World Cup” Enzo Fernandez vào ngày cuối cùng. Tính tổng cộng cả 2 kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông, Chelsea đã tiêu tốn hơn 600 triệu bảng cho 17 tân binh.

Phải tin tưởng HLV Potter lắm thì các ông chủ sân Stamford Bridge mới làm điều này, và tất nhiên, phần còn lại là chờ xem nhà cầm quân trẻ chứng tỏ mình xứng đáng với “phần thưởng” đó hay không. Cho đến nay, HLV Potter đang gây thất vọng lớn. The Blues chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất tại Premier League, đã rơi xuống vị trí thứ 10 với chỉ 29 điểm - kém 10 điểm so với tốp 4 và kém 21 điểm so với ngôi đầu của Arsenal.

Nhưng trận đón tiếp Fulham có vẻ đến quá sớm với Enzo Fernandez, người chỉ đặt chân đến Anh vào thứ tư. Với việc các tiền vệ trung tâm N’Golo Kante và Denis Zakaria đều dính chấn thương, Jorginho thì đã được cho phép gia nhập Arsenal, HLV Potter chỉ còn lựa chọn là hy vọng Mateo Kovacic kịp bình phục trở lại, hoặc mạo hiểm tung tân binh trẻ người Argentina vào sân sớm. Mặt khác, tiền đạo Felix vẫn đang thụ án treo giò trận thứ 3. Nên về cơ bản, năng lực chiến thắng của Chelsea hôm nay cũng chẳng khả quan hơn.

Thậm chí, giới chuyên môn đánh giá Fulham có không ít cơ hội để chiến thắng tại Stamford Bridge. Đội bóng “tân binh” dưới quyền HLV Marco Silva đang chơi ấn tượng qua việc xếp trên Chelsea 3 bậc trên bảng xếp hạng. Fulham đã đánh bại Chelsea 2-1 ở lượt đi ngày 12-1, và họ rất quyết tâm làm nên lịch sử lần đầu tiên đánh bại đối thủ hùng mạnh phía Tây London cả 2 lượt của một mùa giải vô địch Anh. Ngoài ra, Fulham dù không thể thắng các đối thủ còn lại trong nhóm “6 ông lớn” ở lượt đi, nhưng họ từng hòa Liverpool và chỉ thua cách biệt 1 bàn trước Arsenal, Man.City, Man.United hay Tottenham.