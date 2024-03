Áo vàng Petr Rikunov trở lại đội Tập đoàn Lộc Trời chinh chiến Cúp Truyền hình

Đương kim Áo vàng lẫn Áo xanh cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – ngoại binh người Nga Petr Rikunov đã đến Việt Nam vào chiều nay để hội quân cùng đội Tập đoàn Lộc Trời chuẩn bị cuộc đua năm 2024 do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức.

Tay đua người Nga Rikunov tiếp tục chạy cho đội An Giang

Vào năm 2022, đội TPHCM Vinama “tậu” được ngoại binh Igor Frolov về lấy chiếc Áo vàng Cúp Truyền hình một cách dễ dàng vì trình độ của anh chàng người Nga này vượt trội so với phần còn lại. Thế nhưng năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời kéo được Petr Rikunov về lấy Áo vàng thì trình độ của tay đua người Nga này còn "khủng khiếp" hơn cả Igor Frolov.

Do từng chơi cho đội Pro Team – một đẳng cấp cao nhất trong các ngoại binh tại Việt Nam - nên Petr Rikunov thể hiện sức mạnh ngoài sức tưởng tượng đối với xe đạp Việt Nam. Không những giành Áo vàng lẫn Áo xanh, tay đua người Nga còn thiết lập nhiều kỷ lục mới tại cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình. Anh là tay đua có số lần thắng chặng nhiều nhất trong 1 cuộc đua Cúp Truyền hình (10 lần). Đặc biệt, Petr Rikunov còn giữ kỷ lục mặc Áo vàng xuyên Việt trong 25 chặng từ chặng đầu cho đến chặng cuối.

Áo vàng Rikunov giúp An Giang thắng lớn ở giải năm ngoái

Với những gì mà Petr Rikunov mang đến cho đội Tập đoàn Lộc Trời vào năm ngoái nên đội đua An Giang không dại gì mà không tuyển lại tay đua người Nga cho năm nay. Như vậy, An Giang đã lộ "lá bài tẩy" ngoại binh đầu tiên Rikunov cho đội Tập đoàn Lộc Trời nên các đối thủ đang chờ xem họ sẽ kiếm ai chạy cho đội 2 Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều qua, Tổng thư ký Liên đoàn Mô tô Xe đạp An Giang Trần Hải Triều cho biết họ vẫn sử dụng lại ngoại binh người Nga năm ngoái Roman Makin. Dự kiến tay đua này sẽ đến Việt Nam vào ngày 30-3. Tuy nhiên, chưa đến giờ chốt sổ danh sách đăng ký cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình nên đội đua An Giang vẫn có quyền thay đổi “ẩn số” của mình.

Rikunov chụp hình khi đến sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm nay

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 sẽ khởi tranh ngày 3-4 và kết thúc vào ngày 30-4. Dù chưa đến giờ G nhưng cuộc đua đã nóng lên khi các đội mạnh đang chạy đua đầu tư ngoại binh khá dữ dội. Đầu tiên là TPHCM, ngoài việc giữ chân Igor Frolov, họ còn giới thiệu thêm khuôn mặt mới Timofei Ivanov. Kế đến là Nhựa Bình Minh Bình Dương cũng nhảy vào cuộc đua tuyển được ngoại binh người Nga Novikov. Đồng Nai thì gọi lại ngoại binh Tây Ban Nha Javier và tăng cường thêm tay đua Campuchia Poirier. Dược Domesco Đồng Tháp vẫn giữ ngoại binh người Pháp Loic.

Thế nhưng bất ngờ nhất lại là Vĩnh Long khi đội đua miền Tây mang về “bom tấn” người Estonia Martin Laas từng thi đấu cho đội đẳng cấp World Team. Đây là đẳng cấp của các đội cao nhất thế giới – cao hơn cả Pro Team của Áo vàng Petr Rikunov. Tay đua người Estonia sẽ về chơi cho đội 620 Châu Thới Vĩnh Long. Bên cạnh đó, Vĩnh Long còn tuyển thêm tay đua Mihkel Raim (Estonia) về chạy cho 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long.

Với sự xuất hiện của nhiều ngoại binh chất lượng cao, cuộc đua Cúp Truyền hình năm 2024 hứa hẹn nhiều hấp dẫn với nhiều diễn biến khó lường.

GIA MẪN