Áo vàng Petr Rikunov phản đòn tuyệt nghệ lần thứ 2 thắng chặng

Trong chặng 5 diễn ra sáng nay từ Quảng Bình đi Huế, cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn khi đội 1 TPHCM là TPHCM Vinama bắt đầu tấn công nhằm tiêu hao sức lực của đội đang chiếm ưu thế Tập Đoàn Lộc Trời An Giang. Tuy nhiên, lộ trình ngày hôm nay là cung đường bằng, nên đội hình của An Giang không bị sứt mẻ như chặng hôm qua đi qua đường đèo. Hơn 10 mấy tay đua hợp sức kiểm soát tốc độ nên khó có cuộc thoát đi nào thành công.

Ngay ở giải thưởng dọc đường đầu tiên, cuộc đua đã nóng lên trong cuộc chiến Áo xanh khi 3 ứng viên Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) rút thắng Nguyễn Tấn Hoài (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) về nhì sau Vladislav Duiunov (TPHCM New Group). Ở thời điểm hiện tại, tay đua Petr Rikunov (Tập Đoàn Lộc Trời) đang đứng đầu bảng điểm áo xanh, nhưng anh vẫn không được xem là ứng viên nặng ký bằng 3 tay đua nêu trên. Bởi ngoại binh của Tập đoàn Lộc Trời phải lo bảo vệ chiếc Áo vàng danh giá mà dây dưa thêm vào chiếc Áo xanh thì anh sẽ rất khó chạy và tự đưa mình vào thế nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu HLV Lê Thành Liêm muốn Petr Rikunov thì cơ hội vẫn có dù khả năng nước rút có thua thiệt 3 ứng viên trên. Vì anh sẽ tận dụng các chặng đường đèo ghi điểm bù lại các chặng đường bằng.

Khi đoàn đua chỉ còn 10 km về đến đích, cục diện càng trở nên nóng hơn khi ứng viên nặng ký Áo vàng Igor Frolov tung đòn tấn công. Ngay lập tức, tay đua đang đang giữ Áo vàng Petr Rikunov ra xe nhảy theo bám sát đối thủ. Theo nhận định của giới chuyên môn, với trình độ từng thi đấu nhiều giải Tour lớn của thế giới, Petr Rikunov và Igor Frolov có trình độ vượt tầm so với các tay đua trong nước, thậm chí là các ngoại binh còn lại. Chiếc Áo vàng năm nay sẽ khó thoát khỏi 2 cái tên vừa nêu trên.

Ngay sau nhận đòn tấn công, Petr Rikunov xuất sắc đáp trả khi tăng tốc cùng Loic (Dược Domesco Đồng Tháp) thoát đi bỏ lại tốp sau của Igor Frolov. Sự kết hợp của nhà vô địch cá nhân tính giờ U23 Nga Petr Rikunov với tay đua được mệnh danh là “Thần kéo” Loic khiến cả tốp đông phía sau rượt đuổi khoảng 8 km mà không dí vào kịp. Cuối cùng, Petr Rikunov đã rút thắng Loic về nhất chặng trong một ngày HLV Lê Thành Liêm của Tập đoàn Lộc Trời đã quá cao tay trong chiêu thức “lấy tấn công làm phòng thủ”.

Ở tốp sau, một lần nữa tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt chứng tỏ anh đang có phong độ và kỹ năng rút tốt hơn Nguyễn Tấn Hoài và Nguyễn Văn Bình để về hạng ba chặng. Như vậy, trong 4 lần đối đầu nước rút từ đầu giải đến nay, tay đua đang có 3 năm liên tiếp giành chiếc Áo xanh Nguyễn Tấn Hoài đều về sau đàn em Trần Tuấn Kiệt. Với cục diện như hiện nay, cuộc đua sẽ tiếp tục nóng và hấp dẫn ở cuộc chiến Áo xanh.

Lần thứ 2 về nhất chặng, Petr Rikunov tiếp tục bảo vệ được chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh. Các thứ hạng khác không có gì thay đổi khi Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ được chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc và chiếc Áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Phan Hoàng Bảo Tín (Quân đội) mặc chiếc Áo đỏ. Vị trí nhất đồng đội vẫn thuộc về Domesco Đồng Tháp xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Quân khu 7.